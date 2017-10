Compliment

Het is kinderboekenweek. Net als veel andere schrijvers en illustratoren bezoek ik deze week dagelijks een basisschool. Zo ook vandaag.

Als ik klaar ben met voorlezen uit mijn nieuwste boek, vertrouwt een schattig kleutertje mij toe: „Ik vind het zo knap dat jij die verhalen hebt geschreven.”

Ik (trots!) wil haar omstandig bedanken voor deze inhoudelijke feedback, als ze vervolgt: „Heb jij echt ál die letters zelf in dat boek gezet met zwarte pen?”

