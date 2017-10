Brandweer damt branden Californië in

De brandweer van Californië is vrijdagnacht voor het eerst succesvol geweest in het terugdringen van de bosbranden die al ruim vijf dagen door de Amerikaanse staat woeden. De branden hebben tot nu toe aan 35 mensen het leven gekost. Dat meldt persbureau AP.

Door de verbeterde weersomstandigheden lukte het de brandweer om de natuurbranden op een aantal plekken in te dammen. Naar schatting hebben in het noordelijke deel van de staat zo’n 90.000 mensen hun huis verlaten en zijn zo’n 5700 woningen en gebouwen verwoest. Daarnaast worden nog 550 inwoners vermist. De meeste slachtoffers zijn ouderen die zich niet op tijd in veiligheid konden brengen.

Zeventien grote haarden

In Sonoma County, in het noordwesten van Californië, alleen al worden nog meer dan tweehonderd mensen vermist. Vermoedelijk loopt het dodental daardoor nog verder op. Op dit moment woeden er nog zeventien grote branden door de staat. De negenduizend brandweerlieden die de bosbranden bestrijden, hadden door sterke windvlagen eerder moeite de vuurhaarden te doven. De brandweer krijgt sinds vrijdag versterking van korpsen uit omliggende staten. Ook Canada en Australië hebben hulp aangeboden.



De actuele locaties van de bosbranden in Californië.

De bosbranden zijn nu al de dodelijkste sinds de Californische brandbeschermingsdienst in 1932 gegevens is gaan bijhouden. De oorzaak van de bosbranden is officieel nog onbekend. De autoriteiten hebben het vermoeden dat door sterke wind hoogspanningsmasten zijn omgeblazen. De vonken die van de gebroken kabels afsprongen, zouden droge begroeiing in brand hebben gezet.