60 arrestaties bij mobiele dievenbendes

De politie heeft de afgelopen vier dagen minstens 57 mensen opgepakt tijdens een grootschalige actie tegen mobiele dievenbendes. Dit bevestigt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid. De arrestanten komen grotendeels uit Oost-Europa, enkelen zijn Nederlands. De arrestaties werden verricht in samenwerking met de marechaussee, de Belastingdienst, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en Europol.

De zogenoemde mobiele dievenbendes zouden zich op grote schaal schuldig maken aan diefstal. In groeperingen van vier tot acht personen reizen ze door het land en stelen ze uit verschillende soorten winkels. Het gaat voornamelijk om kleding en andere producten, ook is er koper buitgemaakt.

Door het hele land

“We proberen al jaren deze dadergroepen in beeld te brengen,” zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid. “Ze werken op geraffineerde wijze en verplaatsen zich door het hele land. In elke winkel stelen ze wel iets, maar zo weinig dat het niet snel wordt opgemerkt.”

De diefstallen worden vaak bestempeld als op opzichzelfstaande overtredingen, in plaats van criminaliteit op grote schaal. De politie probeert daarom in kaart te brengen welke samenwerkingsverbanden er zijn. Er zouden volgens de politie tientallen dadergroepen actief zijn, die in verschillende samenstellingen werken. Naast de arrestaties zijn ook tientallen auto’s in beslag genomen. In sommige auto’s zijn gestolen goederen gevonden.