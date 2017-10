‘Zodra ik genoeg verdien, ga ik het huis uit’

IN

‘Ik heb mijn eigen onderneming op kunnen zetten dankzij het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (bbz) van de overheid. Ik was na mijn opleidingen fitness en personal training al lange tijd op zoek naar een baan, maar kon steeds geen geschikt werk vinden. Ik kon meestal maar vijf tot tien uur per week terecht bij een sportschool en dat zou betekenen dat ik op meerdere plekken aan het werk zou moeten. Dat zag ik niet zitten, dus heb ik een bedrijfsplan opgezet voor een sportschool in Zwolle via een franchise. Het plan werd goedgekeurd en sinds augustus heb ik mijn eigen onderneming. Via de bbz-regeling krijg ik een half jaar 600 euro netto per maand om van rond te komen.

„Van het geld dat ik verdien met mijn sportschool, inmiddels zo’n 4.350 euro per maand, betaal ik de huur van mijn studio, de lening die ik afsloot om van start te gaan en een fee aan Personal Fitness Nederland voor het gebruik van hun naam en de marketing die zij voor mij doen. Verder blijft er nu nog niks van dat geld over, maar ik heb in de twee maanden dat ik open ben al 36 klanten binnen weten te halen terwijl ik op 16 had gerekend in die periode. Dus ik denk dat ik binnenkort ook daadwerkelijk genoeg zal verdienen om mezelf een inkomen uit te betalen. Omdat ik nog bij mijn ouders woon, is die 600 euro salaris op dit moment genoeg om van te leven.”

Vaste lasten: zorgverzekering (129 euro), telefoonrekening (69 euro), lunch (gemiddeld 100 euro), kleding (70 euro), auto (220 euro) Laatste grote aankoop: 8 dagen camping in Normandië Sparen: af en toe 10 euro

Inkomen: 600 euro netto

UIT

‘Het is wel makkelijk dat ik nu geen woonkosten heb en bij mijn ouders met de pot mee kan eten, maar als ik over vier maanden genoeg verdien en de bbz-regeling ten einde loopt, ga ik wel het huis uit. Ik heb nog nooit op mezelf gewoond en heb er wel een beetje genoeg van om bij mijn ouders te zitten. Niet dat zij zich veel met mij bemoeien, maar ik wil gewoon mijn eigen leven leiden. Als ik straks zo’n 1.700 tot 2.000 euro netto per maand zou verdienen, zou ik een appartement in Zwolle kunnen huren van 700 à 800 euro, en dan houd ik nog genoeg over om van te leven.

„Mijn geld gaat nu vooral op aan de lunches tijdens mijn werk. Vandaag at ik tijdens de middag bijvoorbeeld Amerikaanse pannenkoeken, vier donuts, een proteïneshake, fruit en vijf bakken kwark. Ik sport veel, want ik doe alle oefeningen met mijn klanten mee. Ik eet daarom ook veel maar ik kom nauwelijks aan.

„Verder koop ik per maand voor zo’n 70 euro aan kleding en zijn de kosten voor mijn auto vrij hoog, omdat ik nooit fiets. Vaak pak ik al voor kleine stukjes de auto: van mijn ouders naar de studio of naar vrienden die ook in Zwolle wonen. Ik heb simpelweg een hekel aan fietsen. Het is natuurlijk niet echt een goed voorbeeld voor mijn klanten, maar ik krijg door mijn werk wel genoeg beweging gedurende de dag.”