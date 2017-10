'Vrouwen: meet regelmatig zelf je bloeddruk na je veertigste'

Vrouwen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zouden vanaf hun veertigste zelf regelmatig hun bloeddruk moeten meten. Dat zegt Angela Maas, hoogleraar vrouwencardiologie in het Radboudumc

Ze doelt op vrouwen die tijdens een zwangerschap een hoge bloeddruk hebben gehad, of zwangerschapsvergiftiging. En vrouwen die als meisje al veel migraine hadden en later moeilijk zwanger konden worden. Volgens Maas treedt bij hen „een snellere veroudering van de vaten” op. „Op hun vijftigste hebben ze meer verkalking en een hogere bloeddruk dan andere vrouwen van hun leeftijd.”

Die hogere bloeddruk is slecht voor de gezondheid en kan op den duur veel schade geven, maar wordt lang niet altijd onderkend door de huisarts. Jako Burgers van het Nederlands Huisartsen Genootschap zegt dat het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen jonger dan vijftig laag is. „Daarom vinden huisartsen het niet zinvol om bij hen standaard de bloeddruk te meten.” Het zou, zegt hij, kunnen leiden tot medicalisering van gezonde vrouwen en onnodige ongerustheid.

Ook Maas wil vrouwen niet op jonge leeftijd al het stempel hartpatiënt geven. Haar idee is vrouwen zelf de regie te laten nemen. „Koop zo’n apparaat bij de apotheek en registreer je bloeddruk regelmatig zelf, zoals je ook regelmatig op de weegschaal staat. En ga naar de dokter als je rare waarden ziet.”

Cardioloog Yolande Appelman van het VUmc in Amsterdam gaat nog wat verder dan Maas. Zij vindt dat alle vrouwen in de aanloop naar de overgang, vanaf hun veertigste, „hun getallen” zouden moeten kennen. Bloeddruk, gewicht, cholesterol, suiker. Volgens haar schatten huisartsen het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen te laag in. „Na de overgang ontwikkelt zeventig procent van de vrouwen een hoge bloeddruk, zonder dat ze het merken. En tachtig procent van de hart- en vaatziekten kun je voorkomen door je leefstijl aan te passen. Ik zeg: meten is weten. Het is niet ingewikkeld om je bloeddruk in de gaten te houden. Waarom zou je het laten?”