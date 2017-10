Universiteit van Soros in Boedapest blijft open

De Central European University (CEU) in Boedapest blijft bestaan. Voorlopig althans. De internationale universiteit werd door de Hongaarse regering met sluiting bedreigd, indien ze voor 1 januari 2018 niet zou voldoen aan de voorwaarden van een controversiële nieuwe onderwijswet. Vrijdag maakte de Hongaarse minister van Justitie Laszlo Trocsanyi bekend dat de deadline verlengd wordt met een jaar, tot 1 januari 2019.

De in april goedgekeurde onderwijswet verplichtte internationale universiteiten die diploma’s uitreiken in Hongarije onder meer om een vestiging te hebben in hun thuisland. Volgens het bestuur van de universiteit werd de wettekst op maat gesneden voor de CEU. Die levert zowel Hongaarse als Amerikaanse diploma’s, maar heeft geen campus in de Verenigde Staten.

De CEU, die als missie heeft „toekomstige leiders voor te bereiden op het bouwen van open en democratische samenlevingen”, is de zelfverklaard ‘illiberale’ premier Viktor Orbán een doorn in het oog. Bovendien voerde zijn regering de afgelopen maanden een felle propagandacampagne tegen CEU-oprichter George Soros. Orbán beschuldigt Soros ervan, samen met de EU, een plan te smeden om Hongarije te overspoelen met vluchtelingen.

Met de verlenging van de deadline lijkt Orbán te zwichten voor binnen- en buitenlandse druk. Na het goedkeuren van de wet in april kwamen tienduizenden Hongaren op straat. Academici en universiteiten uit de hele wereld schreven protestbrieven. Europese regeringen, waaronder de Duitse en de Franse, drongen erop aan CEU te laten blijven. De Europese Commissie startte een ‘inbreukprocedure’ op.

Maar het voortbestaan van de CEU op de lange termijn blijft onzeker. De Hongaarse regering onderhandelde in de afgelopen maanden met de staat New York, waar de universiteit geaccrediteerd is. Een ontwerpakkoord dat de Hongaarse én Amerikaanse accreditatie van de CEU zou vrijwaren, is al rond volgens de CEU. Ook aan de voorwaarde van een buitenlandse vestiging zou voldaan worden. CEU ging een overeenkomst aan met het Amerikaanse Bard College voor het opzetten van onderwijsactiviteiten in de staat New York. Cruciaal obstakel: de Hongaarse handtekeningen ontbreken nog. Zonder harde garanties en met de parlementsverkiezingen van april 2018 in aantocht, is het einde van de precaire situatie waarin de universiteit verkeert, nog niet in zicht.