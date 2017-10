Uit de kast komen op een cruise

Achthonderd kameraden, zoals Chinese homoseksuelen elkaar vaak noemen, bevoeren afgelopen zomer het cruiseschip The Glory Sea. Daar, in internationale wateren, kregen LHBT’ers de kans uit de kast te komen bij hun ouders. Quartz ging mee met de vierdaagse tocht en schreef daar deze longread over.

Sinds 1997 is het niet meer strafbaar en zestien jaar geleden werd ook erkend dat homoseksualiteit geen geestesziekte is, maar toch blijkt het voor zo’n 40 miljoen LHBT’ers een flinke drempel om uit de kast te komen.

Valse voorwendselen

Sommige passagiers nodigden hun ouders onder valse voorwendselen uit voor de tocht, zoals de 35-jarige Little Lin, zijn echte naam is onbekend. Jarenlang probeerde zijn moeder hem te bekeren. Toen hij na een ziekenhuisopname, een sloot aan kalmerende middelen en zes blind dates nog steeds op mannen viel, besloot Lin zijn moeder mee te nemen op de cruise van PFLAG. Tijdens de tocht begon de vrouw naar eigen zeggen de geaardheid van haar zoon eindelijk te accepteren. Tegen Quartz zei ze: “Als mijn zoon niet veranderd kan worden, moet ik me maar aan gaan passen.”

Homoseksualiteit is misschien wel het grootste taboe in China. Hoewel PFLAG haar best doet hiertegen te strijden, werd vlak voor vertrek van The Glory Sea nog pijnlijk duidelijk dat er nog veel te winnen valt. Zolang de haven van Shanghai nog in zicht was, moesten de kameraden hun regenboogvlaggen in hun tas bewaren.