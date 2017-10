Tientallen meldingen van misbruik bij Defensie

In de afgelopen vijf jaar zijn er tientallen meldingen gedaan van (mogelijk) seksueel misbruik binnen Defensie. Dat blijkt vrijdag uit antwoorden op Kamervragen van minister van Defensie Klaas Dijkhoff (VVD).

Bij de Koninklijke Marechaussee werd sinds 2013 in totaal 54 keer een melding gedaan van (mogelijk) seksueel misbruik, schrijft Dijkhoff in reactie op vragen van GroenLinks, SP, D66 en PvdA. Dit jaar kwamen tot nu toe achttien meldingen binnen. Het meldpunt van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) en leidinggevenden ontvingen sinds 2013 in totaal 23 meldingen. Dit jaar (tot 1 juli) kwamen er acht meldingen binnen.

Hoeveel meldingen er in totaal werden gedaan, kon een woordvoerder van het ministerie van Defensie niet zeggen. Sommige zaken van het COID werden doorverwezen naar de marechaussee. Daarnaast is het mogelijk dat medewerkers over dezelfde kwestie op verschillende plekken een melding hebben gedaan.

Van ontucht tot verkrachting

In sommige gevallen werd aangifte gedaan en in een onbekend aantal gevallen besloot het Openbaar Ministerie (OM) om zonder aangifte in actie te komen. Tussen 2012 en half september dit jaar ontving het OM 39 zaken waarbij sprake was van verdenking van een of meer zedendelicten. Dit varieerde van ontucht tot verkrachting.

Vanwege gebrek aan bewijs werden 28 zaken geseponeerd. De andere elf zaken zijn voorgelegd aan de rechtbank. Het is volgens Dijkhoff niet bekend in hoeveel van deze zaken inderdaad sprake was van seksueel misbruik binnen het leger. Bij Defensie werken bijna zestigduizend mensen.

Meldpunt

Vorige maand sprak de militaire vakbond VBM de wens uit voor de komst van een onafhankelijk meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik bij Defensie. Aanleiding was berichtgeving van de Volkskrant, over een oud-militair die aangaf te zijn misbruikt in de jaren tachtig. Toen hij hier melding van maakte, zou de leiding hem weggestuurd hebben.

Dijkhoff schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat er inmiddels een commissie is ingesteld die deze misbruikzaak onderzoekt. Zo zal er gesproken worden met de mensen op wie de melding betrekking heeft en die nog werken bij Defensie. Mogelijk volgen daarna maatregelen.