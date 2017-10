Ten minste 54 doden door noodweer Vietnam

Bij noodweer en overstromingen in Vietnam zijn de afgelopen week ten minste 54 mensen omgekomen. Nog 39 mensen worden volgens de rampenbestrijdingsdienst vermist. De centrale en noordelijke provincies zijn het zwaarst getroffen. De overstromingen in Vietnam deze week zijn de ergste in jaren, zo zei de minister van Landbouw op de Vietnamese staatstelevisie.

Donderdag werden vier gezinnen bedolven onder een landverschuiving in Hoa Binh, ten zuidwesten van Hanoi. Allen kwamen om het leven, pas negen lichamen van de slachtoffers konden geborgen worden, aldus de rampenbestrijdingsdienst.

Zo’n 320 huizen zijn ingestort en 34.000 huizen staan onder water of zijn zwaar beschadigd. Veel rijstvelden raakten beschadigd en zo’n 180.000 dieren kwamen om. In noordelijke delen van het land zijn 200.000 mensen geëvacueerd.

Hevigste regenval

De overstromingen zijn onder meer het gevolg van een tropische depressie die Vietnam afgelopen dinsdag bereikte. Er viel in drie dagen tijd een halve meter regen, volgens de minister van Landbouw van Vietnam de hevigste regenval in het gebied in tien jaar tijd.

In Vietnam komen jaarlijks honderden mensen om het leven als gevolg van zware tropische stormen en de gevolgen daarvan. Vorig jaar eiste het natuurgeweld in het land meer dan 200 levens.