Strikte voorwaarden aan Nederlandse hulp Sint-Maarten

Nederland stelt twee strikte voorwaarden aan de hulp aan Sint-Maarten bij de wederopbouw na orkaan Irma. Sint-Maarten moet stoppen met het blokkeren van de oprichting van een zogeheten Integriteitskamer die corruptie op het eiland moet tegengaan. Daarnaast wil het kabinet dat de Nederlandse marechaussee op het eiland wordt uitgebreid en de grensbewaking van het land overneemt.

Demissionair minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties, PvdA) maakte de voorwaarden vrijdag na de Rijksministerraad bekend. Hij sprak van “logische en heldere voorwaarden” voor het geven van financiële steun voor de wederopbouw. Voor de distrubutie van het geld wordt door Nederland een speciaal wederopbouwfonds opgericht onder leiding van topambtenaar Hans Leijtens, oud-commandant van de marechaussee. In dat fonds komt “een substantieel bedrag” van waarschijnlijk honderden miljoenen euro’s. Over het precieze bedrag moet nog worden besloten, zei Plasterk.

Sint Maarten, een autonoom land binnen het koninkrijk, heeft twee weken om op de voorwaarden te reageren. Pas daarna wordt duidelijk hoeveel geld Nederland precies bereid is te schenken voor het herstel van het eiland.

Ruzie over Integriteitskamer

De voorwaarden die Nederland stelt liggen op Sint-Maarten gevoelig. Nederland en Sint-Maarten overleggen al sinds 2015 over de oprichting van een Integriteitskamer, omdat onderzoek herhaaldelijk heeft aangetoond dat de georganiseerde misdaad en het openbaar bestuur op het eiland nauw verweven zijn. De regering van Sint-Maarten heeft steeds geweigerd de oprichting van die toezichthouder mogelijk te maken. Zo’n onafhankelijke organisatie zou zelf onderzoek mogen doen naar mogelijke integriteisschendingen op het eiland. Sint-Maarten ziet dit als ongewenste Nederlandse inmenging.

Nederland wil ook de capaciteit van de marechaussee op het eiland vergroten om goed te kunnen controleren wie het eiland op- en afgaat. “Je wil tijdens zo’n wederopbouwfase niet hebben dat je niet weet wie er legaal en illegaal het koninkrijk binnenkomen”, aldus Plasterk. Hoeveel extra marechaussee naar Sint-Maarten moet gaan is nog niet bekend. Nederland is sowieso verantwoordelijk voor de bescherming van Sint-Maarten, want het land heeft geen eigen krijgsmacht.

Marlin: ramp niet politiseren

Of de premier van het eiland, William Marlin, akkoord gaat met de Nederlandse voorwaarden is de vraag. De relatie tussen hem en Den Haag is al jaren gespannen. Marlin zei dinsdag in een toespraak op Sint-Maarten dat het „het verbinden van wederopbouwhulp aan andere zaken het onnodig politiseren van rampen als Irma is”. Marlin zei dat degenen die denken dat er iets aan de autonome status van Sint-Maarten kan worden veranderd “in La-la-land leven”.

Sint-Maarten kan bij de wederopbouw ook rekenen op geld uit Europese fondsen, zo bevestigt Europese Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker in een brief aan het Europees Parlement. Het Nederlandse deel van het eiland is in tegenstelling tot het Franse formeel geen EU-grondgebied, maar de Commissie gaat hier pragmatisch mee om. Hoeveel EU-geld Sint-Maarten zal krijgen is nog niet duidelijk, zei Plasterk vrijdag.