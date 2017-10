Schutter Las Vegas schoot op brandstoftank

Stephen Paddock, de man die begin deze maand een aanslag pleegde in Las Vegas, heeft vanuit zijn hotelkamer op een brandstoftank op een nabijgelegen vliegveld geschoten in een poging een explosie te veroorzaken. Dat heeft Sheriff Joe Lombardo vrijdag tijdens een persconferentie laten weten, aldus persbureau AP.

Volgens de sheriff is de kans klein dat vliegtuigbrandstof kan ontbranden door het inslaan van kogels. Wel wordt onderzocht of het vliegveld beter beveiligd moet worden.

JUST IN: Las Vegas shooter fired at fuel storage tanks at Las Vegas airport "with intent," police say. https://t.co/O0pXTKVqV6 pic.twitter.com/7zmrzAczmx — ABC News (@ABC) October 13, 2017

45 mensen nog in het ziekenhuis

Paddock opende vorige week vanuit een hotelkamer het vuur op bezoekers van een muziekfestival. Hierbij kwamen 58 mensen om het leven en raakten meer dan vijfhonderd mensen gewond. Er liggen nog 45 mensen in het ziekenhuis, onder wie een aantal in kritieke toestand.

Verder liet de sheriff weten dat de autoriteiten nog steeds geen idee hebben waarom Paddock de aanslag pleegde. Hij zei dat er bij een autopsie aan zijn hersenen “geen afwijkingen” zijn gevonden. Al eerder werd bekend dat er geen sprake was van terrorisme. Paddock had geen strafblad of financiële problemen.

Op de avond van de schietpartij opende Paddock als eerste het vuur in de gang van het hotel. Vanuit zijn kamer schoot hij meer dan tweehonderd kogels af. Een bewaker van het hotel raakte hierbij gewond. Hierna schoot hij op de bezoekers van het festival.

Al eerder werd bekend dat Paddock camera’s had opgehangen buiten zijn hotelkamer om te zien of er mensen aankwamen. Ook had hij 23 geweren bij zich in de hotelkamer.