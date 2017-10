Mogelijk nieuwe eigenaar failliete aluminiumsmelter

De Amerikaanse investeringsmaatschappij York Capital heeft toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) donderdag om toestemming gevraagd de failliete aluminiumsmelter Klesch Aluminium Delfzijl, het vroegere Aldel, over te nemen. Dat maakte de ACM vrijdag bekend. De partijen zijn nog niet tot een overeenstemming gekomen, benadrukte de curator.

Volgens de curator is het goed als er “tijdig om goedkeuring” wordt gevraagd maar ligt er nog geen overeenkomst. Over de inhoud van de onderhandelingen wilde de curator verder geen details geven.

Faillissement

De aluminiumsmelter ging eind augustus failliet. Toen werkten er 175 mensen in de fabriek. Volgens vakbond FNV wilde de eigenaar van de fabriek, de Amerikaanse durfinvesteerder Gary Klesch, niet investeren in de verouderde fabriek. Klesch gaf een andere reden. Volgens hem wilde juist de grondstoffenhandelaar Noble, met wie het bedrijf een exclusief contract had, niet investeren.

Aldel ging in 2013 ook al failliet. Volgens eigenaar Klesch lag dat aan de stroomprijzen in Nederland. Het smelten van aluminium is een zeer energie-intensief proces en omdat de energie in Duitsland goedkoper was, besloot hij niet meer te investeren in het bedrijf. Twee jaar later maakte Klesch toch weer een met de fabriek, met de helft van het personeel en de helft van de ovens.