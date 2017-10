‘Microsoft schendt wet bij verzameling persoonsgegevens’

Gebruikers van het besturingssysteem Windows 10 worden onvoldoende geïnformeerd over welke informatie wordt bijgehouden over hun gebruik van de software. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens in een vrijdag verschenen rapport.

In Windows 10 verzamelt Microsoft technische gegevens, informatie over softwaregebruik en persoonsgegevens. Daarmee worden ook gepersonaliseerde reclames aangemaakt, die de gebruiker dan weer tegenkomt in apps en op websites. Volgens de Autoriteit is het onmogelijk om Windows 10 “te gebruiken zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt”, staat in het rapport.

Meer dan vier miljoen Nederlanders maken gebruik van het besturingssysteem, laat een woordvoerder van de Autoriteit weten:

“Het is voor ons een grote zaak. Het gaat hier niet om de gebruikersgegevens binnen één app, maar een besturingssysteem dat de gehele computer, maar ook aangesloten apparaten en alle activiteiten daarop, ‘kent’. Dat is echt een hausse aan gegevens.”

Opt-out

Maar over die verwerking wordt de gebruiker onvoldoende geïnformeerd. Zo is niet duidelijk hoe gedetailleerd de informatie is die wordt verzameld. Door deze onduidelijke communicatie verkrijgt het bedrijf niet de expliciete toestemming voor de verzameling van de gegevens, terwijl dat wel moet.

De toestemming wordt bovendien via een opt-out verkregen: de gebruiker moet zelf actie ondernemen om de verzameling van de persoonsgegevens te beperken. “We weten uit onderzoek juist dat mensen niet snel dat soort instellingen veranderen. Dan moeten ze actief die beslissing nemen”, zegt de woordvoerder. Als de instellingen niet worden aangepast, moet dat volgens de Autoriteit niet worden gezien als toestemming. Microsoft maakte zo wel gebruik van de opt-out.

Om gebruikers te helpen de instellingen aan te passen, publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens een handleiding.

Sancties

Tijdens het onderzoek heeft de Autoriteit contact onderhouden met Microsoft. In die periode heeft het bedrijf een update doorgevoerd in versie 10 van het besturingssysteem, maar daarbij is de toestemmingsprocedure niet voldoende verbeterd. Nu gaat een ‘handhavingsfase’ in, waarin wordt nagedacht over sancties als Microsoft binnen afzienbare tijd de werkwijze niet verbetert. De Autoriteit heeft onder andere de optie het softwarebedrijf een last onder dwangsom op te leggen.

In een verklaring op de website geeft Microsoft Nederland aan Windows 10 en volgende Windows-versies te willen blijven verbeteren. Verder wijst Microsoft erop dat het gebruikers meer informatie kunnen opvragen over de privacy-instellingen.