Met bijna 6.000 man samen op een cruise

1. Nederland is eigenlijk niet echt een cruiseland

Nederland is een waterland, maar om nou te zeggen dat we cruisen, nee. Jaarlijks kiezen 100.000 Nederlanders het ruime sop, tegen 25,3 miljoen wereldwijd. In 2015 voeren er maar weinig schepen vanuit Nederlandse havens en ergens heen vliegen om in te schepen vinden wij Hollanders te veel gedoe. Er vertrekken er nu wel weer meer uit Nederland. Wie zich wil oriënteren op cruisegebied, kan op 21 en 22 oktober naar de hoofdstedelijke Cruise Terminal, alwaar allerhande maatschappijen, van goedkoop tot erg duur, zich tijdens een cruise-event presenteren.

2. Het mest luxueuze schip

In de cruisewereld gaat het niet om het grootste schip maar juist om het kleinste. Hoe kleiner hoe chiquer. Encore van Seabourn behoort tot de top. De ratio gast/personeel is bijkans 1 op 1, alle hutten zijn suites en hebben een marmeren badkamer, walk-in closet en privéterras, er is butlerservice en alles is in de prijs inbegrepen, dus men kan de hele dag (champagne) drinken en roomservice bestellen. Ook fooien zijn inbegrepen. Het vertier is kamermuziek, de voorstellingen ballet, de lezingen gaan over kunst. Er wordt ’s nachts gevaren, dus bij het ontwaken ligt men in de haven van steeds een andere stad. Het eten komt van een sterrenkok.

Een promo voor de Encore van Seabourn.



3. De meest massale

Aan de andere kant van de schaal zijn er de zestien verdiepingen tellende drijvende flatgebouwen met plek voor bijna 6.000 passagiers van rederijen als Royal Caribbean, Norwegian, MSC en Disney. Denk aan een zwembad of tien (golfslag en hoogteverschil), shopping malls, feestzalen voor 1.000 man en rondom de klok vertier: klimmuren, boardsurfen golf- en kartbanen, groots opgezette carnavalsfeesten met hossen door gangen en parken want, jawel, de Oasis of the Seas heeft een park zo groot als een voetbalveld met bomen en watervallen. De zeeën lopen vol met deze schepen: dit jaar komen er 26 bij en tot 2026 nog eens 97. Samen goed voor een investering van 53 miljard dollar.

Een tour over de Oasis of the Seas.



4. Kostbare kunst aan boord

Steeds meer cruiseschepen vervangen de kitscherig ingelijste nepkunst door hoogwaardige eigentijdse kunstwerken. Op de nieuwe Ms Koningsdam van de Holland-Amerika Lijn hangen de gangen vol met topwerken van internationaal gerenommeerde kunstenaars als Studio Job en Craig Alan. Er is zelfs een speciaal bedrijf, Artlink, dat kunst selecteert voor cruiseschepen als de Koningsdam en de Encore. De kunst op de Europa 2 van Hapag-Lloyd is met unieke werken van Gerhard Richter en Damien Hirst zelfs van museale waarde en miljoenen euro’s waard.