Lekker recept voor een grijze oktoberdag

Illustratie Martien ter Veen

Er zijn van die dagen waarop je ’s ochtends opstaat en al precies weet wat je die avond gaat koken. Ze staan nogal in contrast met de dagen waarop je een half uur voor etenstijd als een kip zonder kop door de supermarkt rent, je afvragend wat je in vredesnaam weer eens op tafel zult zetten. Ik heb van beide dagen ongeveer evenveel in mijn leven, maar afgelopen maandag was er eentje van de eerste soort.

Ik werd wakker en dacht: bloemkool. Geen idee waarom overigens, want ik eet helemaal niet zo vaak bloemkool, noch ben ik er buitensporig verzot op. Hoe dan ook, het stond al om kwart over zeven ’s morgens vast dat het ’s avond rond diezelfde tijd bloemkool zou worden. Alleen hóé ik die bloemkool ging klaarmaken, dat hing nog even in de (grijze, dreigende oktober-) lucht. Die openbaring kwam pas ’s middags, toen ik door de regen naar huis fietste: mac ’n cheese.

Met een ovenschaal vol romige, kazige pasta in het vooruitzicht, vond ik het ineens ook niet meer zo’n probleem om in diezelfde regen even door te fietsen naar de kaasboer. Ik vertelde hem wat ik wilde gaan maken – dit is een tip: vertel je slager/kaasboer/wijnhandelaar/whatever altijd wat je plannen zijn en vraag om advies – en nadat hij me een en ander had laten proeven fietste ik nog één keer door de regen, naar huis nu, met een stuk gerijpte cheddar uit Wales en een stuk Zwitserse Etivaz.

Nog met mijn sleutels in de hand draaide ik de knoppen van de oven om. Snel trok ik iets droogs aan en terwijl ik een koperen sauspan op het vuur zette, voelde ik dat dit een goede dag was, en mijn bloemkool mac ’n cheese het perfecte gerecht ervoor.

Bloemkool mac ’n cheese

(voor 4 personen)

50 g boter; 3 teentjes knoflook, in dunne plakjes; 50 g bloem; desgewenst: 1 kippenbouillonblokje; 2 (liefst verse) laurierblaadjes; 500 ml melk; 1 bloemkool, verdeeld in kleine roosjes; 300 g korte pasta; 150 g Etivaz (of gruyère), geraspt;150 g (liefst wat langer gerijpte) cheddar, geraspt; 1 volle tl dijonmosterd; versgeraspte nootmuskaat; 75 g broodkruimels

Smelt de boter in een sauspan en voeg de teentjes knoflook toe. Zet het vuur laag en laat ze een paar minuten fruiten.

Verkruimel het bouillonblokje erboven of voeg anders en snuf zout toe en doe ook de laurierblaadjes in de pan.

Voeg de bloem toe, roer, en laat het mengsel 2 minuten zachtjes fruiten zonder dat het kleurt. Voeg dan, scheutje voor scheutje, de melk toe en blijf roeren tot een gladde blanke saus ontstaat.

Laat de béchamel, onder af en toe roeren, 10-15 minuten op heel laag vuur pruttelen.

Verwarm de oven voor tot 200 graden. Breng een grote pan met water aan de kook. Voeg een goeie snuf zout toe en kook de bloemkoolroosjes 5 minuten voor. Schep ze met een schuimspaan uit het water in een vergiet en laat uitlekken.

Doe de pasta in de pan en kook hem 3 minuten korter dan op de verpakking staat aangegeven. Giet af en laat uitlekken.

Haal de béchamel van het vuur, vis de laurierblaadjes eruit en roer alle Etivaz en de helft van de cheddar erdoor.

Proef en maak de saus verder op smaak met de mosterd, nootmuskaat, versgemalen zwarte peper en zo nodig nog een snuf zout.

Meng de pasta, bloemkool en kaassaus goed door elkaar en stort alles in een lage, beboterde ovenschaal. Meng de resterende cheddar met de broodkruimels en strooi deze over de pasta.

Schuif de schaal 30 minuten in de oven. Serveer eventueel met nog iets fris erbij, zoals een komkommer- of groene salade.