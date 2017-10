Laat ruimtepuin niet doelloos rondzweven: adopteer nu!

Na de succesvolle lancering van de satelliet Sentinel-5P vrijdag, sluit de broeikasmeter zich aan bij een groeiend aantal ruimteobjecten. Sommige ruimteveren en sondes zijn nog actief, maar verreweg de meeste zijn oud: satellieten die niets meer uitzenden, kapotte radiosystemen en gereedschap dat astronauten per ongeluk lieten ‘vallen’ tijdens herstelwerkzaamheden aan ruimtestations.

Van dit ruimteafval zwerven zeker honderd miljoen stuks door het heelal, met een vaart van bijna 30.000 kilometer per uur. Door al die objecten is het druk, met de kans dat zich botsingen voordoen. Dat is misschien niet zo erg als het oud materiaal betreft, maar een ‘live’ satelliet zou wel eens ernstig beschadigd kunnen raken.



Destructieve museumstukken

Filmmaker Cath le Couteur en sound designer Nick Ryan hebben nóg een zorg over het razende ruimtepuin: zou dat ooit naar beneden komen donderen? Samen zetten ze het project Adrift op, om ons te herinneren aan de objecten die de mens heeft achtergelaten in de ruimte. Le Couteur vat de kern van het project in één zin samen tegenover The Atlantic: “Ruimteafval zien we tegenwoordig niet alleen als een rondzwevende, intrigerende collectie van ‘museumstukken’ die de geschiedenis van de ruimtevaart toont, maar ook een potentieel gevaar dat boven onze hoofden in het rond slingert.”

Op de website van Adrift staan korte documentaires en interviews met de vervuilers van het heelal: astronauten en wetenschappers. Le Couteur en Ryan zetten ook een ‘adoptieprogramma’ op. Bezoekers wordt gevraagd zich via Twitter te ontfermen over het ruimtepuin. Misschien wil je je als volger opwerpen voor een afgedankt ruimtepak, dat in 2006 uit het internationale ruimtestation ISS werd gegooid? Of zie je meer in de satelliet Vanguard, die sinds 1958 rond de aarde cirkelt en dat nog 240 jaar zal volhouden? ‘Ze’ stelt zich in deze video even voor: “Ooit had ik een waarde en diende ik een belangrijk doel. Nu ben ik op drift en zweef ik zomaar wat rond, voor een eeuwigheid.”