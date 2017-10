Justitie gaat oud-topvrouw Slotervaart vervolgen

Aysel Erbudak, de voormalig bestuursvoorzitter van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis, wordt door Justitie vervolgd. Het openbaar ministerie heeft onlangs besloten de zaak voor de strafrechter te brengen. Volgende maand moet Erbudak voor de meervoudige kamer verschijnen.

Justitie verdenkt Erbudak van het verduisteren van 1,2 miljoen euro en van valsheid in geschrifte. „Dat geld is niet besteed aan zorg en dat vinden wij ernstig”, laat een woordvoerder van het Amsterdams Functioneel Parket weten.

Erbudak was van 2006 tot 2013 bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis. Zij vormde jarenlang een tandem met de Beverwijkse vastgoedmagnaat Jan Schram, inmiddels overleden, die het vrijwel failliete ziekenhuis in 2006 kocht. Erbudak leefde jarenlang op de credit card van het ziekenhuis en kreeg geen salaris. Betalingen privé en zakelijk liepen door elkaar heen, zo bleek na het vertrek van Erbudak in 2013.

Het ziekenhuis claimde een paar jaar geleden met succes 1,7 miljoen euro terug. De civiele rechter stelde vast dat Erbudak dit bedrag op onrechtmatige wijze aan het ziekenhuis had onttrokken.

Erbudak geeft geen commentaar en verwijst door naar haar advocaat Theo Hiddema. Hiddema, sinds een half jaar tevens Kamerlid voor Forum voor Democratie, bevestigt dat hij Erbudak juridisch zal bijstaan, maar geeft verder geen inhoudelijk commentaar op de zaak. Hij kan niet zeggen of Erbudak bij de inhoudelijke behandeling van haar zaak zelf aanwezig zal zijn. Op de vraag of hij zo’n strafzaak qua tijd kan combineren met zijn parlementaire activiteiten zegt Hiddema: „Het moet.”

De vermeende verduistering van 1,2 miljoen euro gaat onder meer om een omstreden vastgoedinvestering in Turkije, waar Erbudak samen met eigenaar Schram een ziekenhuis ontwikkelde. Er zijn nog meer verdachten bij deze transactie maar Justitie heeft nog niet besloten of die ook zullen worden vervolgd. Centraal staat een betaling van 1 miljoen euro waarvan de civiele rechter eerder constateerde dat de omschrijving in de boekhouding vals was. Erbudak verklaarde eerder tegenover NRC dat dit op een misverstand berust. De betaling van het ziekenhuis „was een voorschot” dat vervolgens niet goed administratief verwerkt is.

Erbudak is na schorsing en ontslag bij het Amsterdamse ziekenhuis veroordeeld tot meer dan 4 miljoen euro aan terugbetalingen. Omdat zij niet op tijd terugbetaalde is de voormalig bestuurder van het Slotervaart twee jaar geleden persoonlijk failliet verklaard.