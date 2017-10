Honderd jaar naar de Russische revolutie lijkt het communisme op veel plekken in de vergetelheid geraakt. Fotograaf Jan Banning (1954) ging op zoek naar locaties in vijf landen waar de communistische geest wel nog rondwaart. De foto's die hij maakte in India, Italië, Nepal, Portugal en Rusland zijn te zien in de tentoonstelling 'Red Utopia' in Museum de Fundatie in Zwolle en in het gelijknamige boek.