‘Ik zou de wekker wel om vijf uur ’s ochtends willen zetten’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren.

Fokke Jan: „We zetten de wekker om kwart voor zes, trekken gelijk onze sportkleren aan en staan om zes uur buiten in het bos.”

Nathalie: „We hebben ontdekt dat het heerlijk is om vroeg op te staan en zo je dag te verlengen. Je hebt nog veel energie en er is niemand die iets van je wil. Het is natuurlijk nog donker buiten, dus ik draag een fietshelm met zo’n Freek Vonk-lamp erop en dan lopen we samen over de Veluwe.”

Fokke Jan: „Niet hardlopen hoor, we lopen in een tempo dat we nog kunnen praten. Vroeger liepen we wel vaak hard, maar we hebben verschillende tempo’s. Dus nu snelwandelen we elke ochtend zeven kilometer.”

Nathalie: „Het is zo mooi en elke keer weer anders. Soms zien we wilde zwijnen. En zodra we thuiskomen nemen we een koude douche en doen we ademhalingsoefeningen, om zoveel mogelijk zuurstof in ons lichaam te krijgen.”

Fokke Jan: „We zijn drie jaar geleden naar een workshop van Wim Hof, de iceman geweest.”

Nathalie Beck (42) en Fokke Jan Middendorp (52) zijn getrouwd en runnen een bedrijf in mondverzorging. Ze hebben samen twee kinderen: Kick (9) en Mulle (7). Fokke Jan heeft uit een eerder huwelijk de kinderen Amber (24), Juul (23), Fleur (19) en Fokke Jan (15). Ze wonen in Wapenveld met twee parkieten, een konijn en een bijenvolk. Inkomen: ze komen rond van ongeveer drie keer modaal.

Alles kwijtgeraakt

Nathalie: „Dan begint het spitsuur. Fokke Jan maakt de kinderen wakker, ik vul de broodtrommels, we ontbijten en daarna brengt een van ons de kinderen op de fiets naar school.”

Fokke Jan: „Ik heb drie dochters uit een eerder huwelijk die in Amsterdam studeren, en mijn zoon Fokke Jan woont om de week bij ons. Verder hebben we samen Kick en Mulle.”

Nathalie: „We zijn nu tien jaar samen en zijn zes jaar geleden getrouwd op het strand in Mexico.”

Fokke Jan: „We kwamen allebei uit relaties, dus het was een moeilijke keuze om voor elkaar te gaan. We zijn allebei alles kwijtgeraakt.”

Nathalie: „Maar dat heeft ons ook sterk gemaakt. Ik vind dat ook een hoopvolle les: hoe slecht iets ook lijkt, het komt altijd weer goed als je maar actie onderneemt. Het heeft me ook geleerd heel flexibel te zijn: ik had opeens vier kinderen erbij.”

Zuurstofgel

Fokke Jan: „Ik kreeg 8 jaar geleden tijdens het hockeyen een bal op mijn knie. Toevallig was er een man die zei: ‘Smeer deze gel maar op je knie.’ Mijn knie herstelde toen zo snel dat ik die gel wilde verkopen als sportbalsem. Maar dat bleek zo’n verzadigde markt. Die man bleek kaakchirurg, hij gebruikte de zuurstofgel ook met veel succes bij implantaten.”

Nathalie: „We runnen nu samen met de kaakchirurg en zijn zoon een eigen bedrijf in mondverzorging, Blue M. Het is een lijn met tandpasta’s en gels voor tandartsen en specifiek voor implantaten. Fokke heeft alles opgezet – echt het harde ondernemerswerk gedaan. Ik heb daarnaast altijd interimklussen gedaan bij andere bedrijven en ben pas sinds deze zomer het bedrijf ingegaan. We verkopen nu in meer dan veertig landen.”

Fokke Jan: „Deze zomer zijn we samen met de kinderen zes weken naar Brazilië gegaan, daar heb je de grootste markt voor mondverzorging wereldwijd. Dan zit je met kinderen die de Veluwe gewend zijn opeens in een appartement van vijftig vierkante meter, vijftien hoog. Drie dagen per week werkten we, vier dagen gingen we op pad. Een mooie mix tussen werk en tijd met het gezin.”

05.45 uur Fokke Jan en Nathalie worden tegelijkertijd wakker door de wekker. 06.00 uur Ze staan buiten op de Veluwe en wandelen een uur. 07.15 uur Ze zijn terug in huis, nemen een koude douche en wekken de kinderen. 08.00 uur De een brengt de kinderen op de fiets naar school, de ander gaat alvast aan het werk. 09.00 uur De werkdag begint in het kantoor aan huis. 18.30 uur Fokke Jan en Nathalie stoppen met werken, en gaan eten met de kinderen. 20.00 uur De kinderen liggen in bed. Nathalie en Fokke Jan werken nog even achter de laptop of Skypen met Brazilië. 22.30 uur Ze gaan slapen.

Zoete inval

Nathalie: „Ons huis is de zoete inval. Dat is ook de reden dat we zo vroeg opstaan, er zijn altijd mensen over de vloer. Soms word ik daar helemaal gek van. Ons kantoor zit aan huis, daar werken vier collega’s. We hebben nu ook een Franse stagiaire die vier maanden bij ons woont.”

Fokke Jan: „Het kantoor zit wel in een apart gedeelte van het huis, maar dat is niet zo strikt afgescheiden. We lunchen met z’n allen bij ons in de keuken. Het gevolg is dat we niet zoveel rust meer in ons huis vinden, je bent toch snel weer aan het werk.”

Nathalie: „Ik zou eigenlijk de wekker wel om vijf uur ’s ochtends willen zetten. Om nog meer tijd voor onszelf te hebben, of bijvoorbeeld Portugees te leren. Want wanneer moet je dat anders doen?”

Fokke Jan: „‘s Avonds als de kinderen in bed liggen, gaan wij meestal nog even aan het werk. Door het tijdsverschil met Brazilië is er altijd nog wel wat te doen.”

Nathalie: „Televisie kijken doen we nooit, heel af en toe Netflix. Maar ik kan me niet herinneren wanneer we dat voor het laatst hebben gedaan.”

Zondag wasdag

Fokke Jan: „Zaterdag staat in het teken van sport en de kinderen. Twee voetballen en één hockeyt. Dan staan we langs de lijn of zijn aan het fluiten.”

Nathalie: „Een goede vriendin haalt de kinderen op uit school en kookt ook twee dagen in de week. En onze Franse stagiaire kookt twee dagen. De andere dagen kook ik.”

Fokke Jan: „Ik kook helemaal niet.”

Nathalie: „Zelfs niet op de barbecue.”

Fokke Jan: „Ik vind het gewoon niet leuk. Boodschappen doe ik ook niet.”

Nathalie: „Een keer in de week hebben we hulp in de huishouding. En zondag is wasdag. Dan is het een grote chaos en dat gaat eigenlijk de hele dag door. Ik doe dus eigenlijk alles. Maar Fokke heeft weer genoeg andere kwaliteiten.”