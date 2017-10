‘Ik weet niet of ik later een partner wil’

Op de Amstel

„Mijn opa roeit – nog steeds – en ik had een sport nodig. Hij zei: probeer roeien. Eerst vond ik er niks aan, je zit in een kleine boot en valt meteen bijna in het water. Ik ging door en door, en op een gegeven moment werd ik er goed in. Ik train nu ongeveer twaalf uur per week, het is een heel groot deel van mijn leven. School heeft prioriteit, daarna roeien, daarna vrienden en feestjes. Bij een feestje op vrijdag moet ik om half 12 weg; zaterdag om half 9 ben ik weer op de Amstel.”

Foto Khalid Amakran Naam: Charlotte Russel (16), Amstelveen Zit in: 5 vwo Woont met: vader, moeder, broer Vader: legal contract engineer Moeder: lerares basisschool

Niet echt lange benen

„Voor roeien is het belangrijk dat je groot, gespierd, breed bent. Ik ben de kleinste van mijn groep, 1,68 meter, dat is nog wel een dingetje. Van je haal doe je tachtig procent met je benen en ik heb niet echt lange benen. Ik ben wel breed en gespierd voor mijn leeftijd. En mijn techniek is goed. Vorig jaar ben ik als stuur meegeweest naar de Coupe de la Jeunesse in België. Voor een stuur is het juist handig als je klein en licht bent – en veel van roeien afweet. ”

Een jacht

„Ik heb één vriendje gehad. Dat duurde een half jaar, toen had ik er geen zin meer in. Ik weet eigenlijk niet of ik later een partner wil. Ik heb twee scenario’s in mijn hoofd. Wel een man, twee kinderen, gewoon in een huis, ergens rustig. Of: geen partner, wel een echt goede baan en een heel duur en mooi appartement, het liefst op de Prinsengracht. Mijn echte droom is dat ik zó rijk word dat ik bijvoorbeeld een jacht kan kopen. Het lijkt me leuk om iets te doen of uit te vinden wat echt niemand anders heeft gedaan. Dat iedereen weet dat jíj dat hebt gedaan. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat ik gewoon ga studeren en dan een baan krijg.”

Random vrienden maken

„Ik zit heel veel op Instagram en ik snapchat echt alles. Best wel slecht – maar ik vind het gewoon léúk. Op vakantie in de VS heb ik mijn hele story volgezet met foto’s. Als je mensen niet kent, vind ik in het echt praten wel fijner. Met één vriendin ga ik soms random ‘vrienden maken’ – beetje raar. Zien we mensen staan op een festival, gaan we daarmee praten. Dan wisselen we Snapchat uit en zie je via Snapchat wat ze verder doen in het leven.”

