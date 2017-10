Hyperrelevant ‘Gidsland’ fileert ons poldermodel

Theater Gidsland van Mugmetdegoudentand Gezien: Toneelschuur Haarlem, 11/10 Tournee t/m 3/2/18 Inl: mugmetdegoudentand.nl ●●●●●

Is Nederland nog een voorbeeldnatie? Een land dat z’n zaakjes op orde heeft en anderen de maat mag nemen? Of schipperen we onszelf, reddeloos verloren, van de ene concessie naar de andere? In Gidsland fileert Mugmetdegoudentand ‘ons’ poldermodel. Na de theaterhit Kunsthart schreef Nathan Vecht opnieuw een humoristische, vlijmscherpe tekst voor het gezelschap.

In de voorstelling probeert een jonge presentatrice (Ilke Paddenburg) de omroepbonzen zover te krijgen, dat ze een praatprogramma mag maken. Zo eentje waarin een gast een uur lang ongestoord geïnterviewd wordt. Dat valt niet mee: ze moet heel wat compromissen sluiten. Ondertussen houdt een minister (Guy Clemens) crisisberaad over het vluchtelingenvraagstuk. Standpunten schuiven; alles wijkt voor de gulden middenweg. In een Groningse huiskamer maakt een documentairemaker (Xander van Vledder) opnames van een bevingsslachtoffer (een schitterende rol van Anniek Pheifer). Door alle gaswinningsperikelen loopt haar dorp leeg, terwijl het azc juist nóg drukker wordt. Het viertal ontmoet elkaar in een talkshow – en dan barst de bom. Waar is de realiteit tussen al het geschipper?

In regie van Lineke Rijxman volgen de scènes elkaar in rap tempo op, terwijl de acteurs vaardig wisselen tussen hun personages in de verschillende verhaallijnen. De ene blouse gaat uit, de andere vlug weer aan. Het decor wordt omgebouwd door een bankje om te draaien of een stoel te verplaatsen: simpel maar doeltreffend. De balans tussen ernst en humor is goed gevonden. Gidsland is herkenbaar en hyperrelevant theater over een land dat het eigenlijk ook allemaal niet meer weet.