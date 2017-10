Gewone mensen met een museumstuk

Heel wat zaterdagen en zondagen bracht stylist Ellie Uyttenbroek de laatste maanden door op een parkeerplaats bij een grote bioscoop in Rotterdam-Zuid. Of ze reed op de snelweg achter auto’s aan, om de bestuurders aan te spreken zodra die zouden zijn gestopt.

Die auto’s en hun bestuurders had ze nodig voor een fotoserie die ze samen met fotograaf Otto Snoek maakte voor het Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch. Uyttenbroeks opdracht was als gastcurator de sieradencollectie van het museum nieuw leven in te blazen, door design te verbinden met lifestyle. „Je kunt mensen natuurlijk thuis fotograferen”, zegt ze, „maar ik dacht: laten we de auto eens nemen, want een groot gedeelte van de mensen zit elke dag in dat kleine hokkie. Het is voor veel mensen ook een verlengde van hun identiteit.”

En dus liet ze haar modellen, in hun eigen kleding, poseren voor hun auto.

Mercedes-rijder Ivadinho Pinto Silva met een ketting van Pablo Picasso. Volvo-rijder Elma van Boxel met een armband van Baverel.

Het enige dat niet van de gefotografeerden zelf is, zijn de sieraden, die allemaal uit de collectie van het museum komen. Ze zijn gemaakt in de jaren zeventig en tachtig, en dus, in de woorden van Uttenbroek vaak „behoorlijk gedateerd”. Dat valt niet meteen op; pas in tweede instantie zie je dat er iets niet helemaal klopt op de foto’s.

Audi-rijder Nilgun Çiçek met een armband van Elsa Schiaparelli. BMW-rijder Steven Cleans met een ketting van Jean Cocteau.

De klassieke set van Elsa Schiaparelli past nog best goed bij de stijl van de jonge vrouw met de laarzen tot over de knie, maar de armband van de eigenaar van de witte BMW zie je niet snel uit zichzelf een strakke armband van Hans Appenzeller omdoen. De man in hetzelfde trainingspak als zijn dochter heeft geen hiphopketting om, maar een munt van Picasso. Een „Sensation White-dude” met tattoos draagt een horloge van Bruno Ninaber. Uyttenbroek:„Er gebeurde wel vaak iets met de mensen zodra het sieraad omging. Ze voelden zich een onderdeel van het museum, een treedje hoger gezet. Dat maakt de foto’s de foto’s.”

Styledrive, van 14 oktober t/m 18 februari, Stedelijk Museum ‘s Hertogembosch. Zie: sm-s.nl