‘Beste Josquin, jouw generatie moet nu actie ondernemen’

Leg de pensioenfondsen aan banden qua indexering want anders is straks écht alles op. Bovendien werden eind jaren 80-90 de pensioenpremies verlaagd als gevolg van torenhoge rendementen. Ze hebben dus veel te weinig voor hun pensioen betaald maar konden wel met 52-53 jaar met de VUT, mét behoud van alle rechten. Het lijstje is nog veel en veel langer. Succes!

Keiharde en totale confrontatie is de enige taal die babyboomers begrijpen. Pak wat je toekomt en wat je hebben wilt. Zo hebben babyboomers het zelf destijds ook gedaan. Ze hebben de generatie voor hen die écht het land hebben opgebouwd, volkomen afgeserveerd. Opgegroeid in de vrede van na de oorlog en in een decennialange groei leggen ze nu aan het einde van hun leven de rekening bij de generaties na hen. Dus: verenig je, terug met studiebeurs; verlaag collegegeld (babyboomers betaalden na 5 jaar géén collegegeld meer!); pleit voor zwaarder belasten van hoge pensioenen.

Je brief is een goed begin, maar de volgende stap moet jouw generatie ook nemen en dat is actie. De oudere generatie gaat helemaal niet stoppen met het doorschuiven van de rekening. Dat moet je zelf doen!

Karikatuur

Dé boomer bestaat niet

Ik ben zo’n babyboomer waar jij het in je ingezonden brief over hebt, Josquin. Geboren in 1951. Toen ik zo oud was als jij nu, moest ik stoppen met school om op het binnenvaartschip van mijn ouders te komen werken. Hoe graag ik ook nog veel meer wilde leren, er was geen geld voor.

Op mijn achttiende begon ik in de verpleging, werken en leren tegelijk, onregelmatige diensten, (te) veel verantwoordelijkheid en pittige examens. Alle opleidingen die ik daarna nog gedaan heb, deed ik in mijn ‘vrije’ tijd en betaalde ik zelf. Ik ben nu 66 en lever met psychotherapie en meditatielessen nog steeds een bijdrage aan het welzijn van anderen.

Voor mijn man geldt een vergelijkbaar verhaal en er zijn heel veel ouderen zoals wij. Het grootste deel van de 65-plussers komt in de verste verte nog niet in de buurt van de karikatuur die jij schetst. Dus, beste Josquin, de babyboomer bestaat niet! Wat mij betreft is het jouw recht als jongere om te generaliseren en ongenuanceerd te overdrijven, maar nu ga je toch te ver.