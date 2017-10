En dan nu de ‘poppetjes’ van Rutte III

Na een debat waar Zalm amper aan te pas kwam, kan Rutte aan de slag om op 26 oktober een ministersploeg op het bordes te hebben. Tot nu toe horen we vooral wie daar niet in zitten: Klaas Dijkhoff (VVD) en Wim van de Donk (CDA) hebben zich afgemeld.

MUUR: Een formaliteit om de informateur (Gerrit Zalm) te bedanken en de formateur (Mark Rutte) aan te wijzen. Meer had het debat over Zalms eindrapport niet hoeven zijn. Maar vragen kreeg hij nauwelijks. “Ik heb alle vragen gehoord en ik heb ze (daarmee, red.) ook beantwoord”, grapte hij in zijn enige interview, bij Pauw. De oppositie greep wel de kans om te verkennen waar manoeuvreerruimte zit om het regeerakkoord in hun richting om te buigen. Maar vooral om de coalitie te laten zien dat ze een front vormen om rekening mee te houden. Zo werden moties over de btw-verhoging, de wijkverpleging en het referendum gesteund door de hele oppositie - minus de SGP. Al beloofde Kees van der Staaij de coalitie ook zeker geen onvoorwaardelijke liefde.

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

Bordes: Rutte bevestigde in het debat dat hij op 26 oktober met zijn derde kabinet op het bordes van Paleis Huis ten Bosch wil staan. Vandaag bezoekt hij trouwens de koning, terug van staatsbezoek in Portugal. Willem-Alexander leek daar al een beetje afgeleid, zag Petra de Koning. In deze fase van de formatie speelt hij dus toch weer een rol.

POPPETJES: Wie komen nu in het kabinet? Naast Rutte als premier, is nog geen van de kandidaten waarover gespeculeerd wordt bevestigd. Het ligt voor de hand dat het CDA Financiën krijgt, D66 Economische Zaken (inclusief Klimaat) en de ChristenUnie Sociale Zaken. Voor die laatste post lijkt onderhandelaar Carola Schouten dan onvermijdelijk. Wopke Hoekstra (CDA) en Kajsa Ollongren (D66) worden voor de andere plekken genoemd.

VVD: De VVD heeft naast Rutte nog vijf ministers en drie staatssecretarissen nodig. Of daar vrouwen tussen zitten, maakt de premier niet uit. “Mijn streven is de beste mensen te vinden. De verdeling man/vrouw is secundair”, zei hij in een persconferentie. Jeanine Hennis lijkt zo kort na haar aftreden om de dood van twee militairen niet te kunnen terugkomen. Klaas Dijkhoff heeft zich ondertussen officieel gekandideerd om fractievoorzitter te worden, waarmee Hennis ook voor die post uitgesloten is. Dijkhoff slaagde er overigens binnen ruim een week in om als minister van Defensie een cao te sluiten waar al vier jaar over gesteggeld werd.

CDA: Na Buma nog een opvallende afmelding bij het CDA: Wim van de Donk, commissaris van de koning in Noord-Brabant. “Ik snap dat mensen het zich afvragen, maar ik ben niet beschikbaar voor iets in Den Haag”, zei hij woensdag bij de installatie van de nieuwe burgemeester van Den Bosch. Buma sprak gisteren in Leiden zijn achterban toe. Hij werd daar onthaald als winnaar van de kabinetsformatie. Maar niet iedereen in de partij is blij met de rechtse afslag die het CDA heeft genomen. Buma’s tegenstanders verzamelden zich niet in Leiden, maar op het partijkantoor in Den Haag.

PARADIJS: In het Kamerdebat gisteren ging het veel over de cadeautjes aan grote bedrijven en internationale investeerders die Rutte III zou uitdelen. Hoe zit dat nu precies, zocht onze economieredactie uit. Er komt inderdaad een lagere winstbelasting en de dividendbelasting voor buitenlandse investeerders verdwijnt zelfs helemaal, als het aan het nieuwe kabinet ligt. Maar trustkantoren en brievenbusmaatschappijen worden juist aangepakt, door een bronbelasting op het doorstromen van rente en royalty’s. Bij politie en justitie wordt ondertussen geklaagd dat het extra geld van het nieuwe kabinet bij lange na niet genoeg is.

QUOTE VAN DE DAG:

“Voor de verkiezingen was een Kamermeerderheid voor een ruimer pardon, maar na de verkiezingen niet meer. Met weglopen hadden we dus niet opeens meer kinderen kunnen redden.”

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in Trouw over het niet binnenhalen van een ruimer kinderpardon en de weerstand van zijn fractiegenoot Joël Voordewind tegen het regeerakkoord hierom.