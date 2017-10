Een foto met veel contrasten

„Eén gezicht in de schaduw, het andere in het licht. Oud en jong. Zitten en liggen. Kortom, er is veel contrast in deze foto.” En: „Ondanks dat ze allebei in de camera kijken, voel je de verwantschap tussen de twee.” De jury koos Vader en neefje van Gwendolijn Meuwese (32) uit Hilversum als winnaar van de fotowedstrijd van september, met als thema ‘Licht’.

„We hadden een familieweekend in de Ardennen, met van dat druilerige weer”, vertelt Meuwese. „Wat ga je doen? Toch maar naar het zwembad, besloten we met z’n drieën – mijn vader, mijn neefje Berend en ik. En toen bleek dat we allemaal verplicht een badmuts op moesten. Bovendien moest mijn vader een nieuwe zwembroek kopen. Hij had er wel eentje bij zich, een doodgewone, maar die mocht niet. Een strakke zwembroek met pijpjes moest het zijn. Hygiëne-voorschriften. Nou, oké dan.”

„Mijn vader zat daar op de rand van het zwembad en mijn neefje ging er spontaan naast liggen. Die badmutsen maakten het zo grappig, zo tijdloos ook. Daar heb ik snel een foto van gemaakt, met de iPhone van mijn vader. Een familiekiekje: kijk ons eens leuk in het zwembad zitten. Achteraf zag ik eigenlijk pas dat het best een bijzondere foto was, vooral ook dankzij die lichtinval.”

Met dank aan tante

Meuwese, afgestudeerd als doktersassistente maar werkzaam in de thuiszorg, dankt de interesse voor fotografie aan haar inmiddels overleden tante. „Zij was gehandicapt, lag bijna alleen maar in bed. Soms reden ze haar naar buiten, het gazon op. Als ze een goede dag had, zat ze er in een elektrische rolstoel. Zij maakte foto’s van alles wat ze zag: mensen, beesten, bomen, luchten. Heel weids. Heel mooi. Ik dacht: dat wil ik ook!”

Verrassing

De meeste foto’s maakte de Hilversumse tot nu toe met haar smartphone; een echte camera had ze niet. „Ik had al aan mijn zus gevraagd of ik die van haar mocht lenen, want ik wilde me net inschrijven voor een fotografiecursus.” De Nikon D3400 die ze met deze fotowedstrijd wint, komt haar dan ook erg goed van pas. „Echt, een geweldige verrassing.” En ook haar vader is uiteindelijk zeer vereerd, al had hij aanvankelijk zo zijn twijfels over het inzenden. „Haha ja, die badmuts hè…”

Het thema van oktober is Herfst. Inzenden kan tot 27 oktober 17:00 op nrc.nl/fotowedstrijd.