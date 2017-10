Een dode bij brand in flatgebouw Rotterdam

Bij een brand in een flatgebouw aan de Söderblomplaats in Rotterdam is een dodelijk slachtoffer gevallen. De 62-jarige man woonde in de flat waar de brand even voor middernacht begon.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De brand bleef beperkt tot de woning op de zevende etage, maar bleef lang smeulen. Twaalf brandweerploegen waren betrokken bij de bluswerkzaamheden, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Er was veel rookontwikkeling, wat de bestrijding van het vuur bemoeilijkte.

Rookontwikkeling

Zeven bewoners zijn in het ziekenhuis opgenomen nadat zij de rook hadden ingeademd. De veiligheidsregio meldde dat sommige bewoners zelfs voor de rook moesten vluchten.

In eerste instantie werden de woningen op vijf verdiepingen boven de brandende flat ontruimd. Later besloten de hulpdiensten het hele gebouw (twintig etages) te controleren. De meeste verdiepingen werden daarbij ontruimd, op uitzondering van enkele flats op de onderste vijf etages, waar volgens de hulpdiensten “ventileren” voldoende was.

De meer dan tweehonderd bewoners die hun flat moesten verlaten, mogen weer naar huis. Zij werden opgevangen in een cultureel centrum in de buurt. Volgens het ANP werd het gebouw vrijdagochtend vrijgegeven door de brandweer.