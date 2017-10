Drie jaar cel voor aanslag op Somalisch gezin

De rechtbank Gelderland heeft een 22-jarige man uit Pannerden vrijdag veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor de aanslag op de woning van een Somalisch gezin. De destijds 21-jarige liet in december 2015 een vuurwerkbom afgaan die hij bevestigd had aan de voordeur van het huis. Hij verklaarde dat zijn actie een protest was tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het dorp.

Justitie eiste aanvankelijk vijf jaar cel tegen de veroordeelde. De rechtbank in Arnhem vond deze straf te hoog in vergelijking met straffen in zaken “met een vergelijkbaar geweldsaspect“.

Racistisch karakter

De man plakte ook pamfletten op het huis met “een racistisch karakter”. Het ging om een foto van Geert Wilders met daaronder de tekst: “Blank is beter, eigen volk eerst! Allochtonen moeten weg hier! Dit is pas het begin!”

De Gelderse man heeft volgens de rechtbank drie strafbare feiten begaan. Hij is veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie, de bedreiging en belediging van een groep mensen op basis van hun afkomst en het aanzetten tot haat en geweld.

Onveilig

Tijdens de explosie raakte niemand gewond, wel brak er een ruit en raakte het dak van de carport zwaar beschadigd. Waarom de verdachte dit huis uitkoos, is niet bekend. Volgens Omroep Gelderland waren er geen problemen met het gezin. Na de explosie is het gezin verhuisd omdat het zich niet meer veilig voelde.