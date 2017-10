De jury koos Vader en neefje van Gwendolijn Meuwese (32) uit Hilversum als winnaar van de fotowedstrijd van september, met als thema ‘Licht’. „Eén gezicht in de schaduw, het andere in het licht. Oud en jong. Zitten en liggen. Kortom, er is veel contrast in deze foto”, aldus de jury. Carola Kayen-Mouthaan wint de publieksprijs. Alle favorieten van de vakjury zien? We zetten hieronder de top-10 op een rij.