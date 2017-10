Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

De knallende deur van Joris Luyendijk

Een must-read vond Duitsland-correspondent Juurd Eijsvoogel: deze knallende deur waarmee een bitter teleurgestelde Joris Luyendijk na zes jaar het Verenigd Koninkrijk verlaat, en de Engelsen laat weten wat er mis is met hun land. Lees hier: How I learnt to loathe England

Gruwelijke getuigenissen uit Birma Misschien is dit wel het gruwelijkste verslag dat er tot nu toe is geschreven over de vervolging van de Rohingya door het Birmese leger, aldus Azië-redacteur Toef Jaeger. Lees hier: Rohingya Recount Atrocities: ‘They Threw My Baby Into a Fire’

Rex Tillerson, de eenzame zakenman

VS-correspondent Guus Valk raadde dit mooie profiel van Rex Tillerson aan. Door Dexter Filkins, de beste oorlogscorrespondent die Valk kent. Filkins duikt in het Exxon-verleden van Tillerson, en schetst het beeld van een eenzame zakenman in de politiek, met een ernstig gebrek aan ideeën of principes. Lees hier: Rex Tillerson at the Breaking Point

De Braziliaanse Escobar Insight Crime maakte een interessant profiel over de Braziliaanse drugsdealer Luiz Carlos da Rocha, alias ‘Cabeça Branca’ (Wit hoofd). Jarenlang zocht de politie naar deze ‘Braziliaanse Pablo Escobar’, recentelijk werd hij gearresteerd. Tip van Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Lees hier: Inside the Capture of ‘Cabeça Branca,’ the ‘Baron’ of Brazil’s Drug Trade

Zo kwam de Iran-deal tot stand

Aan de Iran-deal, waar president Trump mogelijk deze week de stekker uittrekt, gingen jaren onderhandelingen vooraf. De BBC maakte er deze fijne documentaire over, tipte redacteur Internationale Betrekkingen Michel Kerres. Over pizza in het Beau-Rivage en iPhones in de koelkast. Zie hier: Our World -Iran’s Nuclear Deal