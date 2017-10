Deze mensen wonen in een metalen grot

Tikkertje Het huis in Gouda zag er „nogal gedateerd” uit, toen hij het vijftien jaar geleden kocht, vertelt kunstenaar Stellan Aanhane (43). „Boeren plavuizen op de grond en steenstrips op de muur.” Aanhane verfde die muren geel, de keuken rood, maakte een boog – „die zag ik in een Chinese film” – en een ronde badkamer waar je omheen kan lopen. „Ideaal voor tikkertje met Luna.” Zijn dochter, een paardenmeisje. „Voor haar vierde verjaardag bezochten we de manege, twee jaar later gaan we nog elke week.”

Autonoom Op zijn zesde tekende Aanhane de muren van zijn slaapkamer vol. „Mijn ouders wisten niet hoe snel ze me op tekenles moesten krijgen.” Na de kunstacademie maakt hij op de muurtekeningen een vervolg: een metalen grot in zijn woonkamer. „De reflectie van het licht, van jezelf. De reacties en gluurders die ik erdoor krijg. Ze houden me actief. Ik word er héél autonoom van.”

Lepels „Er is een idee of gevoel en dan begin ik gewoon.” Van Aanhanes installaties bestaan geen schetsen. In een goede bui maakt hij van alles kunst. Hij gebruikt poppen, melkpakken en lepels, „soms wel 1.500 stuks”. Naast de bank staat een driepotig lepelkunstwerk.

Weird Gratis muziek luisteren via YouTube, daar krijgt hij jeuk van. „Als je muziek waardeert, moet je dat ook financieel doen.” Eens in de drie maanden koopt hij vinyl in Amsterdam. Hij houdt van „weird en freaky”, van Yoko Ono en Holger Czukay, „en van reggae”.

Meenemen bij brand? „Een barbiekunstwerk, voor Luna.”

Van Ikea? „Een roomdivider waar mijn platen in passen.”