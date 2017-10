De kleine draadloze oortjes-test

Snoertje vergeten? Dat is de standaardgrap als je over straat gaat met een paar AirPods. Twee halve wattenstaafjes in je oren die draadloos verbinding maken met je telefoon.

Laat ze maar lachen. Sinds Apple deze mini-koptelefoons uitbracht, zijn ze van een bezienswaardigheid veranderd in een modeverschijnsel. Bijna elke koptelefoonfabrikant maakt zulke piepkleine oortjes, vakterm wireless earbuds, waarmee je ook kunt bellen. Voor sporters is het ideaal: je hebt geen last meer van een snoer dat heen en weer slingert en je vrijheid beperkt.

Je bent al snel meer dan 150 euro kwijt. Daarvoor krijg je een fraai stukje miniatuurtechnologie. Knap wat er in de kleine behuizing gepropt is: een batterij, een luidspreker, een radiozender en sensoren die beweging waarnemen – Jabra stopt er ook nog een hartslagmeter in. Eigenlijk draag je een kleine computer in je oor.

Draadloze koptelefoons zijn in trek sinds telefoonfabrikanten de standaard koptelefoonaansluiting weglaten uit hun toestellen. Apple deed dat met de iPhone, net als de Chinese fabrikanten Moto en LeEco en inmiddels ook Google. Dat stimuleert de aanschaf van nieuwe koptelefoons, waarvan er per jaar zo’n 360 miljoen verkocht worden.

Er zit een Nederlands tintje aan deze technologie. Chipbedrijf NXP levert de chips die in veel van deze apparaten gebruikt worden. Bluetooth zorgt voor de verbinding naar de telefoon, NXP’s NFMI-chip (near field magnetic induction) levert de draadloze koppeling tussen het linker- en het rechteroortje. Volgens een NXP-expert wordt het magnetische veld niet geabsorbeerd door je hersens, in tegenstelling tot een Bluetooth-signaal. Het is veilig, zegt NXP; de techniek wordt al twintig jaar in gehoorapparaten gebruikt.

Apple AirPods

Apple heeft de lichtste oortjes. De AirPods sluiten niet geheel af, waardoor je het omgevingsgeluid nog hoort. De geluidskwaliteit is goed en de AirPods zitten comfortabel. Met een dubbele tik op je oor kun je muziek stopzetten, een nummer vooruitspoelen of Siri oproepen. Het volume aanpassen is niet mogelijk. Tijdens het sporten blijven de AirPods goed zitten. Telefoneren gaat, maar de geluidskwaliteit is minder dan bij een telefoon.

Gewicht per oortje: 5 gram

Extra: bewegingssensor

Batterijduur: 5 uur (met opladen 24 uur)

Prijs: 179 euro

Geluidskwaliteit muziek:

●●●●●

geluidskwaliteit bellen:

●●●●●

Draagcomfort:

●●●●●

Bediening:

●●●●●

Jabra Sport Elite

Deze Jabra-oortjes voel je duidelijk zitten. Een goede aansluiting met je oor is belangrijk voor de ingebouwde hartslagsensor die adequaat meet. Vandaar dat Jabra een heel arsenaal aan plastic extra’s meelevert om de pasvorm te perfectioneren. De sport-app biedt een mooi overzicht van de prestaties die de bewegingsmeter vastlegt. Activiteiten starten en stoppen kan met een druk op de knop, en je kunt het volume aanpassen. De geluidskwaliteit is redelijk, maar biedt weinig bas in vergelijking met de concurrenten.

Gewicht per oortje: 8 gram

Extra: hartsensor en bewegingsmeter, waterdicht

batterijduur: 4,5 uur (met opladen 13,5 uur)

Prijs: 250 euro

Geluidskwaliteit muziek:

●●●●●

Geluidskwaliteit bellen:

●●●●●

Draagcomfort:

●●●●●

Bediening:

●●●●●

Sony WF-1000X

Sony voegde ruisonderdrukking toe aan de WF-1000X. Omdat de oortjes je gehoorgang afsluiten werkt dat goed. Je kunt het omgevingsgeluid laten meeklinken. De geluidskwaliteit is de beste uit de test, alleen valt af en toe het signaal van één kant zomaar even uit. De verstaanbaarheid bij een telefoongesprek laat te wensen over. De Sony oortjes zitten comfortabel maar de kleine knopjes maken bediening wat lastig.

Gewicht per oortje: 7 gram

Extra: dynamische ruisonderdrukking

Batterijduur: 3 uur (met 2x opladen 9 uur)

Prijs: 220 euro

Geluidskwaliteit muziek:

●●●●●

Geluidskwaliteit bellen:

●●●●●

Draagcomfort:

●●●●●

Bediening:

●●●●●

Andere draadloze oortjes

Samsung Gear IconX met fitnesstracker en slimme aanraakbediening 230 euro

B&O BeoPlay E8, stijlvolle earbuds: 299 euro

Bragi Dash Pro opslag voor muziek en bewegingsmeter: 349 euro

Earin (3 gram) 149 euro

Bose SoundSport Free Wireless, draadloze variant van Bose’s fitness oortjes. 249 dollar