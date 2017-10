Crimineel verijdelde ontsnapping overgeplaatst

Crimineel Benaouf A. is donderdagmiddag overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat bevestigt zijn advocaat. Hij zat eerst in de gevangenis van Roermond, maar werd na een verijdelde ontsnappingspoging overgeplaatst. De EBI is een speciale afdeling voor gevangenen met een extreem vluchtrisico, die bij ontsnapping een onaanvaardbaar maatschappelijk risico vormen.

Volgens de politie probeerden criminelen woensdag met een helikopter A. uit de gevangenis te bevrijden. De recherche deed al enkele weken onderzoek naar het ontsnappingsplan.

Hoewel de politie niet bekend heeft gemaakt wie er uitgebroken had moeten worden, leidt A.’s advocaat Sander Janssen uit de overbrenging af dat het zijn cliënt betreft. Hij meldt verder dat hij geen bevestiging daarvan heeft ontvangen van justitie.

Bij het verijdelen van die poging kwam het tot een wilde achtervolging in het Limburgse Roosteren. Een man kwam daarbij om het leven. Hij wilde samen met twee anderen de helikopter kapen. De politie meldt dat enkele verdachten zijn opgepakt, terwijl anderen nog op de vlucht zijn.

Mocromaffia

Benaouf A. was betrokken bij liquidaties die samenhangen met het conflict binnen de zogenoemde mocromaffia, waarin hij door de rechter als essentiële schakel” werd omschreven. Hij is veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op crimineel Najeb Bouhbouh in oktober 2012 bij een hotel in Antwerpen. A. was zelf doelwit tijdens de enorme schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012. Hij wist ternauwernood te ontsnappen, maar twee anderen kwamen om het leven.

De aanslag in de Staatsliedenbuurt was waarschijnlijk een wraakactie voor de liquidatie van Bouhbouh en de opmaat voor nog een hele reeks liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.