Burgemeesters: pas op voor criminele ondermijning

De burgemeesters van Breda en Eindhoven hebben de afdelingsbesturen en fractievoorzitters van alle Brabantse en Zeeuwse politieke partijen een brief geschreven om ze te waarschuwen voor criminele beïnvloeding in de politiek. Lokale politici worden in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 opgeroepen de politie of hun burgemeester in te schakelen als ze signalen ontvangen van criminele beïnvloeding.

De brief wordt deze zaterdag bezorgd en is verstuurd namens de Taskforce Brabant Zeeland, een samenwerking waarbij onder meer politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en Belastingdienst de strijd aangaan met ondermijnende criminaliteit.

De burgemeesters stellen dat de onderwereld „op alle mogelijke manieren” een plek probeert te veroveren in de bovenwereld en noemen criminele beïnvloeding „betonrot” voor de lokale democratie. „Het is een illusie dat dit aan uw gemeente voorbijgaat”, zo schrijven ze.

In augustus waarschuwde Emile Kolthoff, lector ondermijning aan de hogeschool Avans, in NRC al voor criminele organisaties die op raadszetels zouden azen. Kolthoff vindt de brief van de burgemeesters een goede stap. „De sleutel om criminele beïnvloeding te voorkomen ligt bij politieke partijen. De selectie voor de kandidatenlijst is het enige moment dat je bepaalde mensen uit de raad kunt houden.”

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma, een van de ondertekenaars, vindt dat de lokale politiek kwetsbaar is. „Een steeds grotere groep mensen vindt de politiek niet meer interessant. Daardoor komt er op lijsten ruimte voor mensen met andere bedoelingen, bijvoorbeeld criminelen die via de gemeenteraad op zoek zijn naar een goede informatiepositie.”

Volgens Jorritsma zijn lokale politieke partijen „nog niet kritisch genoeg”. De burgemeester wil dat de brief daar verandering in brengt. „Als het afdelingsbestuur van een partij iemand op sollicitatiegesprek krijgt, dan is het belangrijk om te letten op de intrinsieke motivatie. Als zo iemand zegt: ik stort wel wat in de partijkas, of ik druk voor jullie gratis de folders, dan moeten er al bellen gaan rinkelen. Dan kan zo iemand zomaar een hele andere bedoeling hebben.”