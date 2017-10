Boko Haram-strijders veroordeeld in massaproces

De eerste strijders van terreurgroep Boko Haram zijn vrijdag in Nigeria veroordeeld als onderdeel van een massaproces dat maandag achter gesloten deuren is begonnen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van de regering. 45 militanten hebben celstraffen gekregen variërend tussen de drie en 31 jaar. Het is niet duidelijk waarvoor ze zijn veroordeeld.

De Nigeriaanse minister van Informatie Lai Mohammed liet in de verklaring wel weten dat bijna vijfhonderd zaken zijn geseponeerd. De verdachten in deze zaken moeten van de rechter wel een deradicaliseringsprogramma volgen. Ook zijn nog eens 28 zaken doorverwezen naar een rechtbank in de steden Abuja en Minna.

In totaal moeten 1.670 verdachten voor de rechter verschijnen. Het proces zal pas weer in januari verder gaan.

Massaproces

Het massaproces krijgt internationaal veel kritiek van mensenrechtenorganisaties. Zo zitten veel van de verdachten al jaren in voorarrest. Ook lieten de Verenigde Naties (VN) vrijdag weten bang te zijn dat verdachten geen eerlijk proces krijgen omdat er zoveel zaken tegelijk worden behandeld. Het proces speelt zich af achter gesloten deuren en de VN noemen het gebrek aan transparantie “zorgelijk”. De organisatie wijst er bovendien op dat de Nationale Mensenrechtencommissie in Nigeria het proces niet mag volgen.

Terreurgroep

Boko Haram betekent ‘Westers onderwijs is zondig’ en de terreurgroep strijdt in het noorden van Nigeria voor een radicaal-islamitisch kalifaat. De terreurgroep voerde het aantal aanslagen sinds 2009 op en in 2013 kon de terreurgroep een gebied innemen zo groot als België. De afgelopen twee jaar dringt het Nigeriaanse leger de terreurgroep weer terug.

De afgelopen acht jaar kwamen al zeker 20.000 mensen om het leven en sloegen zo’n twee miljoen mensen op de vlucht.