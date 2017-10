Aangifte tegen politicus Sint-Eustatius om dreigement

De Nederlandse overheid doet aangifte tegen een politicus op het eiland Sint-Eustatius. Politicus Clyde van Putten dreigde eerder deze week Nederlandse militairen te vermoorden. “Die is helemaal gek geworden. Er wordt aangifte gedaan”, aldus demissionair minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) tegenover ANP.

Van Putten, partijleider van de PLP op het Nederlandse eiland Sint-Eustatius, zei 9 oktober in een speech dat “ze de militairen op zijn eiland zullen vermoorden”. Dat meldde De Telegraaf vrijdag. Het is onduidelijk of Van Putten ook doelde op militairen die komen helpen na bijvoorbeeld een orkaan. Van Putten is tegen Nederlandse invloeden op het eiland. Hij wil meer autonomie voor het eiland en geen Nederlanders op het eiland.

In een video zei Van Putten:

“Want als je de militairen stuurt, zullen we ze vermoorden en we zullen ze verbranden in de straten van Sint-Eustatius.”

Nederland stuurde onlangs militairen naar de bijzondere Nederlandse gemeenten Sint-Eustatius en Saba en naar het land Sint-Maarten na de orkaan Irma. De militairen hielpen onder meer bij het bewaken van de openbare orde op het eiland. Na de natuurramp werd er op Sint-Maarten geplunderd.

Assistentie

Ook deelden ze noodhulp uit en gaven medische assistentie. De militairen werden ook ingezet op het minder zwaar getroffen Saba en Sint-Eustatius. De eilanden ontvingen van de Nederlandse militairen onder meer zendmasten voor het mobiele telefoonnetwerk, levensmiddelen, bulldozers, politieauto’s en schoolmeubilair.

Premier Mark Rutte gaat in november naar de drie eilanden. Dat hij het getroffen gebied zou bezoeken was al eerder aangekondigd.