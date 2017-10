8 jaar cel voor voormalig presentator Frank Masmeijer

Frank Masmeijer is vrijdag door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf, meldt persbureau ANP. Ook moet hij een boete betalen van 8.000 euro. Justitie eiste zeven jaar cel tegen de voormalige showmaster. Hij is veroordeeld voor betrokkenheid bij de import van 450 kilo cocaïne.

450 kilo

Masmeijer zou, samen met zijn groenteboer en de neef van zijn vrouw, geprobeerd hebben ruim 450 kilo cocaïne te smokkelen. Het trio zou hebben geprobeerd de drugs via de Antwerpse haven het land in te smokkelen. Volgens een andere verdachte was Masmeijer het brein achter de organisatie.

Masmeijer heeft acht maanden in voorarrest gezeten. Eerder ontkende de ex-presentator betrokken te zijn geweest bij de smokkel, maar hij zou er wel vanaf hebben geweten. Tijdens een talkshow in september zei hij: “Ik ben niet de meneer Escobar van Nederland.”

Vriendjespolitiek

Frank Masmeijer was in de jaren tachtig en negentig het gezicht van de NCRV, hij presenteerde programma’s als de Holidayshow, Dinges en liefdadigheidsprogramma’s zoals Drempels Weg.

In 1994 werd Masmeijer ontslagen door de NCRV, waarna geruchten de ronde deden over vriendjespolitiek van de kant van de presentator. Zo zou hij een vriend aan de hoofdprijs hebben geholpen bij een van zijn shows.

Criminele organisatie

Na zijn ontslag verhuisde Masmeijer naar België, waar hij verschillende horecagelegenheden opende. Eind 2014 werd hij hier opgepakt, omdat hij verdacht werd van deelname aan een criminele organisatie.

Volgens de Gazet van Antwerpen was Masmeijer niet aanwezig tijdens de uitspraak, de rechter zei dat hij zo snel mogelijk aangehouden moet worden.