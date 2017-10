Zevende winst voor TU Delft in World Solar Challenge

Het raceteam van de Technische Universiteit Delft heeft opnieuw de World Solar Challenge gewonnen. In Australië legde zonneauto Nuna9 het parcours van 3.000 kilometer af in zo’n vier dagen en zes uur. Rond kwart voor zeven Nederlandse tijd finishte het team in Adelaide.

Voor de TU Delft was het de negende deelname aan de World Solar Challenge. Zeven keer won het team, twee keer eindigde het als tweede. De naaste concurrenten dit jaar kwamen uit Michigan (VS) en Tokai (Japan).

De gemiddelde snelheid van de Nuna9 lag ongeveer op 81 kilometer per uur. Tijdens de vorige editie in 2015 was dat nog tien kilometer per uur harder. Elke keer maakt de organisatie de regels strenger om de deelnemers uit te dagen.

Gezinsauto

Er deden nog meer teams mee uit Nederland. De auto van de Universiteit Twente werd vorig jaar tweede, maar kan dit jaar op een minder goede eindklassering rekenen, onder meer door een tijdstraf van een half uur.

Ook de TU Eindhoven heeft een afvaardiging gestuurd. De auto van die universiteit doet echter niet mee in de raceklasse, maar in die voor gezinsauto’s. Daarbij gaat het niet primair om snelheid, maar om energiezuinigheid en gebruiksgemak. Eindhoven moet nog finishen, maar zal waarschijnlijk winnen.