Zeker 37 doden door overstromingen in Vietnam

Er zijn op z’n minst 37 doden gevallen door overstromingen en aardverschuivingen in Vietnam. Gevreesd wordt echter dat het dodental meer dan zal verdubbelen: veertig mensen zijn vermist, meldt persbureau AP op basis van de Vietnamese autoriteiten.

Nog eens 21 mensen raakten gewond. Duizenden huizen zijn compleet verwoest of staan onder water. In noordelijke delen van het land worden 200.000 mensen geëvacueerd.

De overstromingen zijn het gevolg van een tropische depressie die Vietnam afgelopen dinsdag bereikte. Het rampgebied bestrijkt het midden en noorden van het land. Er viel in drie dagen tijd zo’n halve meter regen, volgens de minister van Landbouw van Vietnam de hevigste regenval in het gebied in tien jaar tijd.

Meer slecht weer op komst

Vietnam moet rekening houden met nog meer overlast en slachtoffers door noodweer. Een nieuwe tropische depressie is op weg naar de Filippijnen. De rampendienst van Vietnam denkt dat die aan kan zwellen tot een tropische storm en richting Vietnam kan bewegen. Vanuit China dreigt een koudefront naar de getroffen Vietnamese regio’s te trekken.

Het Aziatische land heeft jaarlijks veel last van hevige regen. Er razen soms wel tot tien tyfoons over Vietnam per jaar. Daar vallen vaak honderden doden bij. Vorig jaar stond het dodental op 235 mensen nadat het tyfoonseizoen was afgelopen, in 2017 vielen in totaal al rond de 170 doden.