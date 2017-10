‘Hoe kon Michael P. het terrein van GGZ-instelling Altrecht verlaten?’

Hoe kon het gebeuren dat Michael P., een veroordeeld zedendelinquent, zonder begeleiding het terrein van GGZ-instelling Altrecht kon verlaten? Het is de vraag die veel inwoners van Den Dolder stellen.

Zo ook mevrouw De Jong, die in een wooncomplex vlak achter het bosrijke gebied woont waar Aventurijn ligt – het gebouw van zorginstelling Altrecht waar Michael P. onder behandeling was. „Ik woon al 57 jaar in Den Dolder, maar word hier toch wel ongerust van”, zegt ze. „Ik dacht dat alleen patiënten met een verslaving buiten vrij mochten rondlopen, of die op een andere manier met zichzelf in de knoop zaten. Maar dat ze hier zware criminelen gewoon van het terrein laten en toestemming geven in een auto te stappen, dat is toch wel een eng idee.”

Woensdag ontving burgemeester Koos Janssen omwonenden en ondernemers die met dezelfde zorgen zitten. Uit het verslag van de avond blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over wat voor patiënten er bij Altrecht wonen, en waarom er een veroordeelde crimineel vrij in het dorp kon rondlopen. En als ze dan het terrein al mogen verlaten, hoe worden ze dan begeleid? Dragen ze enkelbanden?

Het zijn te grote vragen voor alleen die avond en ze zullen op een volgende bijeenkomst worden beantwoord, belooft de burgemeester. Demissionair minister Blok (Veiligheid en Justitie, VVD) kondigde donderdagavond een onderzoek aan naar de kliniek.

Ook de grote media-aandacht van de afgelopen dagen zorgt voor onrust. Er wordt terughoudend gereageerd op vragen van de pers. Ondernemers wijzen volgens een onderlinge afspraak door naar politie en gemeente, die het op hun beurt bij een schriftelijke verklaring houden.

De Aventurijn is een van de zorglocaties op het terrein van Altrecht. Het complex ligt verscholen in het bos en wordt door een autoweg gescheiden van de woonwijk in het dorp. Een smalle voetgangersbrug over de weg leidt naar het bospad, maar wie daarheen wil wordt tegengehouden door twee beveiligers; ook Altrecht blijkt maatregelen te hebben getroffen. „U mag hier niet verder in verband met het onderzoek. Media? Die laten we er al helemaal niet door.”

Op het dorpsplein is het rustig en is alleen aan de omstanders te merken dat er een grote GGZ-instelling in de buurt ligt. Op een bankje voor de bakker zit een man met een flesje water en twee blikken bier. Hij lacht en roept iets onverstaanbaars naar voorbijgangers. Van een passerende jongen krijgt de man een sigaret en een vriendelijke ‘boks’ ter begroeting. In het dorpscafé is de vermissing van Anne Faber het gesprek van de dag, al wil niemand vragen beantwoorden.

Angela Jongbloed loopt met hond en kinderwagen het spoor over, en heeft wel tijd om te praten. Ze woont in de nieuwbouwwijk Duivenhorst, die naast het spoor grenst aan het Altrecht-terrein. Vanuit haar slaapkamer kijkt ze uit op het bos waar het complex ligt. „Je gaat er onbewust toch anders naar kijken. Mijn man laat nu ’s ochtends de hond uit in het bos in plaats van dat ik dat doe, maar verder leven we gewoon door. Je moet wel, het is toch je thuis hier.”

„Altrecht en de Remia-fabriek. Dat is Den Dolder,” zegt Jongbloed. Ze zegt ‘de bewoners’ van Altrecht goed te kennen. „Het overgrote deel van de bewoners van Altrecht heeft een psychische aandoening of is verslaafd, en zit er niet omdat ze een zwaar misdrijf hebben begaan. Dat is wel belangrijk om je te realiseren. We willen ze toch weer terug de maatschappij in helpen.”

Jongbloed startte een initiatief om samen met buurtbewoners en bewoners van Altrecht de buurt op te knappen. „Het plan was om perkjes aan te leggen en klimop te snoeien. Ik hoop dat dat het er na al deze commotie nog van komt”, verzucht ze.