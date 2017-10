Verenigde Staten stappen uit Unesco

De Verenigde Staten trekken zich terug uit de Unesco, de organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dat kondigt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan. Het lidmaatschap wordt per 31 december 2018 opgezegd. De Unesco heeft de officiële opzegging reeds binnen, zo meldde de organisatie.

Het ministerie benadrukt dat het besluit niet lichtzinnig is genomen, maar dat “de zorgen toenamen over de toenemende schulden bij de Unesco, de nood voor een fundamentele hervorming van de organisatie en de voortdurende vooroordelen tegenover Israël bij de Unesco”.

De Unesco De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, kortweg Unesco, opgericht in 1946, beoogt de internationale samenwerking te stimuleren op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur. Het hoofdkwartier is gevestigd in Parijs. Bij het brede publiek staat de organisatie vooral bekend om haar werelderfgoedprogramma, dat sinds 1972 onroerende goederen indexeert met een uitzonderlijke en universele natuur- en/of cultuurwaarde.

Werelderfgoedlijst

De organisatie liet weten het vertrek van de Amerikanen te betreuren. Unesco-hoofd Irina Bokova sprak over een verlies voor de VN-familie.

De VS en de Unesco liggen al langer overhoop. De Amerikanen stopten in 2011 met het betalen van de contributie nadat Palestina het volwaardige lidmaatschap van de organisatie kreeg. De VN-organisatie kwam daardoor in problemen omdat de VS goed waren voor 22 procent van het budget.

Volgens Buitenlandse Zaken zullen de VS wel “geëngageerd blijven als observerend niet-lid van de organisatie om de visie, perspectieven en expertise van de VS te vertegenwoordigen”.