Veilen is een kunst apart!

Het enige schilderij van Leonardo da Vinci dat nog privé-bezit is, wordt op 15 november bij Christie’s in New York geveild. Foto’s van kijkdagen van veilinghuizen is een genre met weinig variëteiten. Soms wordt een photo opportunitity gecreëerd en presenteert een veilingbabe een diamant, collier of reuzetruffel. Maar meestal moet de fotograaf zelf iets bedenken. Het is wachten op een bezoeker die met de veilingcatalogus in de hand en de bril op de neus voorovergebogen een schilderij inspecteert. Of een toneelstukje met één of twee medewerkers van het veilinghuis die het kunstwerk vasthouden. Met hun witte gehandschoende handen tegen een zwarte achtergrond. Succes verzekerd.