Twee gigantische kunstwerken van Keith Haring keren terug

Keith Haring keert terug in Amsterdam. Het Stedelijk herdenkt zijn tentoonstelling van 1986 door het grote doek, het ‘velum’ dat hij toen voor het museum schilderde, weer in het monumentale trappenhuis op te hangen. En er wordt gewerkt aan het terugbrengen van een verborgen en inmiddels vergeten werk van de Amerikaanse graffitikunstenaar, die in 1990 overleed. Het gaat om een enorme muurschildering die hij eveneens in 1986 maakte – zijn grootste werk in de openbare ruimte in Europa – en die sinds 1989 aan het zicht is onttrokken.

Keith Haring maakte het velum speciaal voor het trappenhuis van het Stedelijk Museum Amsterdam.

Foto Keith Haring Foundation



Met steun van de Keith Haring Foundation is het velum van 12 bij 20 meter, dat Haring ter plekke in het museum met spuitbussen beschilderde, schoongemaakt en brandwerend gemaakt.

„Hij wilde toen ook iets in de buitenruimte doen”, vertelt directeur Julia Gruen van de Foundation die voor de herinstallatie in Amsterdam is. „Het Stedelijk bood hem de muur aan van zijn depot.” Op een muur van 32 hoog op het grote depot maakte Haring met een hoogwerker een schildering in één lange witte lijn. „Een soort vrolijke dinosaurus met een lange nek, als een Cobra-achtig fabeldier met op z’n rug een poppetje met van die stripachtige straling om zijn hoofd”, aldus de Amsterdamse kunstenaar Jan Rothuizen die er toen bij was.

Het depot, dat intussen als koelhuis in gebruik is, staat op het gebied van de Centrale Markthallen (tegenwoordig Food Centre Amsterdam) met groothandel voor de horeca, aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam. Al snel bleek dat het gebouw last had van vocht, en verdween de schildering achter isolatiepanelen.

De Amsterdamse graffiti-kunstenaar Mick La Rock is in samenwerking met de in street art gespecialiseerde galerie Varossieau bezig het werk weer zichtbaar te krijgen. Dat wordt denkbaar nu het gebied rond de Centrale Markthallen wordt herontwikkeld, niet alleen met bedrijven uit deze branche maar ook met tweeduizend woningen. Deze week organiseerde de galerie een lunch om de partijen – Stedelijk, Keith Haring Foundation, Mick La Rock en ontwikkelaar Ballast-Nedam – kennis met elkaar te laten maken.

Desgevraagd zegt Philip van Maanen van Ballast-Nedam dat „behoud van de schildering vrijwel zeker is”. Volgens galeriehouder Olivier Varossieau hoeft de restauratie geen dure zaak te worden. „Het is jarenlang tegen de elementen beschermd geweest door die isolatiepanelen, en het is – anders dan veel van zijn ander werk – één lijn in één kleur.”

In Parijs is vorig jaar een andere muurschildering van Keith Haring gerestaureerd. Daar heeft hij – ook midden jaren tachtig – bij een kinderziekenhuis een buitentrappenhuis van boven tot onder kleurrijk beschilderd. Het gebouw is gesloopt, maar het trappenhuis staat er nog, met schildering, in een tuin.

avond over Keith Haring in het Stedelijk, met bijdragen van Brian Elstak, Chris Reinewald en Jan Rothuizen. Inl: Vrijdagavond 13/10 is er eenin het Stedelijk, met bijdragen van Brian Elstak, Chris Reinewald en Jan Rothuizen. Inl: stedelijk.nl

Correctie (12 oktober 2017): In een eerdere versie van dit stuk was de voornaam van Philip van Maanen van Ballast-Nedam onjuist geschreven als Philippe.