Uiensoep met Guinness

Niets zo lekker op een gure herfstdag dan een hete Franse uiensoep met een gegratineerd broodje ernaast. Maar dat kunnen ze in Ierland dus ook.

Verhit de roomboter in een zware braadpan en fruit de uien met de knoflook op heel laag vuur tot ze glazig en helemaal zacht zijn (circa 25 minuten). Heb geduld, dan smaakt het straks des te lekkerder. Roer steeds om zodat de uien niet aan de bodem plakken. Voeg al roerend de bloem toe, laat even meebakken zodat de bloemsmaak eraf is, roer de mosterd erdoor en giet scheut voor scheut de Guinness erbij. Roer tot er geen bloemklontjes meer zijn.

Breng de soep al roerend aan de kook en laat hem een paar minuten zachtjes doorkoken. Giet de bouillon erbij en laat aan de kook komen. Breng de soep verder op smaak met zout, peper, nootmuskaat en een scheutje Worcestershiresaus. Voeg de laurier en de kruidnagels toe en laat de soep op zacht vuur 45 minuten zacht sudderen, tot de uien echt lekker zacht zijn en de soep een diepe smaak heeft. Verwarm de grill voor tot 250 graden. Toast de sneetjes brood kort onder de grill.

Giet de hete soep in vier grote kommen en leg op elke kom soep een of twee sneetjes geroosterd brood. Strooi geraspte cheddar erop en zet onder de grill zodat de kaas mooi gratineert. Dien daarna meteen op.