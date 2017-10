Stedelijk onderzoekt nevenactiviteiten directeur Beatrix Ruf

Naast haar baan als artistiek directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam runt Beatrix Ruf een kunstadviesbedrijf. Deze besloten vennootschap, Currentmatters, maakte in Rufs eerste volledige jaar als directeur van het Stedelijk, in 2015, een winst van ten minste 437.306 euro. Dat blijkt uit het jaarverslag dat bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd.

Ruf en het Stedelijk willen geen vragen over de bv en mogelijke belangenverstrengeling beantwoorden. Verschillende van de private partijen die Ruf adviseert, fungeren regelmatig als bruikleengever van kunstwerken in het Stedelijk.

Ferdinand Grapperhaus, sinds 1 oktober de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het Stedelijk, heeft NRC wel een verklaring gestuurd. Daarin zegt hij de afspraken die zijn voorganger met Ruf over haar nevenactiviteiten maakte „de komende weken zorgvuldig te willen evalueren”. Grapperhaus wil ook „de wijze waarop aan de afspraken uitvoering is gegeven de komende weken zorgvuldig toetsen”.

De toenmalige voorzitter, Alexander Ribbink, sprak in 2014 met Ruf af dat zij een aanstelling kreeg voor een volledige werkweek met een salaris conform de Wet normering topinkomens (maximaal 181.000 euro). Haar nevenactiviteiten mocht ze voortzetten, mits die in haar vrije tijd zouden gebeuren en niet zouden afdoen aan haar baan als directeur .

In het jaarverslag van 2016 meldt Ruf twintig nevenactiveiten in tien landen. Voor de helft betreft het jurylidmaatschappen. Op de lijst ontbreekt de naam van haar adviesbedrijf Currentmatters.

‘Rommelen schaadt imago’

Volgens het Amsterdamse raadslid Marcel van den Heuvel (D66) had de bv van Ruf vermeld moeten worden in het jaarverslag van het museum. „Rommelen, niet transparant zijn, dat schaadt het internationale imago van het Stedelijk.” Het raadslid was in 2014 betrokken bij het maken van afspraken over transparantie van bestuur in het Stedelijk.

Van den Heuvel noemt het „irreëel” dat een museumdirecteur in haar vrije tijd zoveel nevenactiviteiten heeft. „Een goedbetaalde adviseur verdient 2.000 euro per dag. Dat betekent dat Ruf minstens tweehonderd dagen advieswerk heeft gedaan naast haar voltijdsbaan.” Van den Heuvel gaat vragen stellen aan de wethouder. Ribbink wil geen vragen beantwoorden over zijn afspraken met Ruf.

Recent raakten Ruf en het Stedelijk een paar keer in opspraak. Van een Zwitserse kennis leende de artistiek directeur een naar later bleek valse Mondriaan. Aan een andere kennis van Ruf, de Duitse verzamelaar Thomas Borgmann, betaalt het museum 1,5 miljoen euro voor zeven kunstwerken. Die stilgehouden aankoop bleek een voorwaarde voor een grote schenking. De gift bestaat overigens niet uit 600 werken, zoals het museum het presenteerde, maar uit ruim minder dan 200 kunstwerken.

Reageren: onderzoek@nrc.nl