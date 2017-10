Na wekenlang onderzoek verijdelt politie ontsnapping

Het is een scenario voor een Hollywoodfilm: groep criminelen kaapt helikopter en bevrijdt de baas van een van de meest besproken criminele groeperingen van het afgelopen decennium uit de gevangenis. In 1991 slaagde een dergelijke ontsnappingspoging voor het eerst in Nederland. Het Reformatorisch Dagblad meldde indertijd dat een veroordeelde heroïnesmokkelaar tijdens het luchten in een helikopter stapte die was geland op de binnenplaats van de gevangenis in Leeuwarden.

De Amsterdamse politie stelt dat woensdag een vergelijkbaar scenario is voorkomen. Een auto met drie mannen is woensdagmiddag klemgereden bij het Limburgse Roosteren waar vlak over de grens een helikopter klaar zou hebben gestaan.

Een van drie mannen is doodgeschoten toen hij probeerde te ontsnappen. In de gebruikte auto zijn onderdelen van automatische wapens gevonden.

Ontsnappingsplan

In geen land ter wereld zijn zoveel ontsnappingspogingen met helikopters gedaan als in Frankrijk. Tussen 2000 en 2010 vonden zeker acht pogingen plaats in Franse gevangenissen, waarvan er zeven succesvol waren. De Franse crimineel Pascal Payet was bij drie van deze pogingen betrokken. Hij verzorgde tweemaal zijn eigen ontsnapping en hielp in 2003 drie celmaten uit te breken. Ook in België vonden tussen 2007 en 2009 drie ontsnappingspogingen plaats,

De recherche deed al enkele weken onderzoek naar het ontsnappingsplan waarmee een man moest worden bevrijd die vastzit in de gevangenis in Roermond.

De drie verdachten hebben volgens de recherche allen banden met de Amsterdamse onderwereld. Olivier Dutilh, chef van de Amsterdamse recherche, maakte tijdens een persconferentie bekend dat de man die bevrijd zou moeten, betrokken is bij liquidaties die samenhangen met het conflict binnen de zogenoemde mocromaffia.

Verschillende media melden dat het gaat om Benaouf A., een prominent lid van de mocromaffia. Hij was het vermoedelijke doelwit van een volledig uit de hand gelopen schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, eind 2012, waarbij twee doden vielen. Die schietpartij hield verband met een ruzie over een partij verdwenen cocaïne. Sindsdien zijn in Amsterdam en omgeving vele liquidaties gepleegd die uit dit conflict voortvloeien.

Sander Janssen, advocaat van Benaouf A., stelt dat hij niet is geïnformeerd door justitie of politie over de betrokkenheid van zijn cliënt bij de ontsnapping. „Hij zit inderdaad gedetineerd in Roermond. Verder is mij niets bekend over de vermeende ontsnappingspoging van mijn cliënt.”

Onderwereld op z’n kop

In het criminele milieu is grote onrust ontstaan over de mogelijk gevolgen van een groot onderzoek naar PGP-telefoons die de afgelopen jaren op grote schaal zijn gebruikt in de onderwereld. Heel lang gingen de gebruikers van die telefoons ervan uit dat ze niet te kraken waren. Daarom werd er vrijuit gecommuniceerd over zware delicten als afpersing, drugshandel en liquidaties.

Vorig jaar zijn 3,6 miljoen van deze PGP-berichten door de politie gevonden en ontsleuteld. Veel betrokkenen beamen dat hierdoor de onderwereld op zijn kop staat. Ook in het onderzoek naar Benaouf A., die tot 12 jaar cel is veroordeeld, is bewijsmateriaal gevonden op een ontsleutelde PGP-telefoon.

De Amsterdamse recherche heeft op basis van deze PGP-berichten een aantal personen die zijn gelieerd aan de mocromaffia aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij moord. Daarnaast loopt er nog een aantal andere onderzoeken waarbij op basis van PGP-telefoons bewijs is verzameld tegen leden van de mocromaffia. Zij worden verdacht van drugshandel en liquidaties.