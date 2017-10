Politie bekijkt misbruik producent Weinstein

Zowel in Londen als in New York is de politie een onderzoek begonnen naar de recente beschuldigingen aan het adres van filmproducent Harvey Weinstein. Naar welke zaken wordt gekeken maakten de twee politiekorpsen niet bekend, schrijft The Guardian donderdagavond. Weinstein werd de laatste dagen door verschillende actrices en modellen beschuldigd van seksueel misbruik en aanranding.

De Britse politie beperkt zich tegenover de krant tot de mededeling dat er voorlopig één beschuldiging tegen Weinstein is binnengekomen. Een naam werd daarbij niet genoemd. Bij de Amerikaanse politie was tot voor kort alleen een oudere beschuldiging bekend, meldt politiecommandant John Grimpel tegenover Newsweek. Grimpel roept andere slachtoffers zich op te melden.

Aanleiding om nu een onderzoek te openen zijn volgens de Amerikaanse politiecommandant de beschuldigingen waarover dinsdag in detail werd geschreven in het tijdschrift The New Yorker. Hij noemt specifiek “een incident in 2004”. Grimpel lijkt daarmee te verwijzen naar het verhaal van voormalig actrice Lucia Evans, die stelde dat Weinstein haar dwong tot orale seks.

‘Zeker acht schikkingen’

Het is niet voor het eerst dat de Amerikaanse politie kijkt naar beschuldigingen tegen Weinstein. In 2015 was het verhaal van model Ambra Battilana Gutierrez (toen 22) al aanleiding voor een onderzoek. Weinstein werd op heterdaad betrapt, maar tot vervolging kwam het niet: Gutierrez besloot de zaak te schikken.

Volgens The New York Times maakt Weinstein zich al zo’n dertig jaar schuldig aan het aanranden seksueel intimideren van vrouwelijke werknemers en actrices. In ten minste acht gevallen heeft hij een financiële regeling moeten treffen om aanklachten te voorkomen, aldus de krant. Weinstein is onder meer bekend van films als Good Will Hunting, Gangs of New York en Pulp Fiction.

In een eerste reactie ontkende Weinstein de beschuldigingen nog, maar niet veel later toonde hij in een open brief berouw voor zijn daden. Hij zei al jaren in therapie te zijn. Ook stelde de producent dat niet alle verwijten in The New York Times schreef waar zijn.