Politie: lichaam Faber vermoedelijk verborgen in Zeewolde

De politie is donderdag een zoekactie gestart op een plek bij Zeewolde waarvan ze vermoedt dat daar het lichaam van Anne Faber ligt. De vermiste 25-jarige vrouw is nog niet gevonden, laat een woordvoerder van de politie weten.

Forensisch experts doorzoeken een locatie in de omgeving van het Nulderpad, in een bosgebied buiten Zeewolde. Afgelopen nacht heeft de politie het gebied afgezet. Er is “één specifieke plek gevonden waar vermoedelijk het lichaam van Anne verborgen is”, aldus de politie. De onderzoekers “werken van buiten naar binnen in een straal van 150 meter naar de specifieke plek waar we vermoeden dat Anne Faber ligt”, zegt een politiewoordvoerder tegen persbureau ANP.

De woordvoerder zegt het sterke vermoeden te hebben dat Faber donderdag wordt gevonden. Haar familie is daarover ingelicht. Het zal volgens de politie “langere tijd” duren voordat de zoekactie voltooid is, omdat de onderzoekers voorzichtig te werk moeten gaan. Zo zorgen ze ervoor dat er geen sporen verloren gaan.

Andere zoekacties liggen stil

Zolang het onderzoek in Zeewolde duurt, liggen andere zoekacties stil. Eerder richtte de zoektocht naar Faber zich vooral op het gebied rond Huis ter Heide en Den Dolder, zo’n veeertig kilometer van Zeewolde. Faber verdween daar vermoedelijk. Woensdag breidde de politie de zoektocht uit naar Zeewolde. De hoofdverdachte in de vermissingszaak, Michael P., komt daarvandaan. De oorspronkelijke zoektocht op woensdag leverde niets op. “Onderzoeksinformatie” leidde de politie woensdagavond naar het gebied bij het Nulderpad.

Faber verdween op 29 september tijdens een fietstocht. Het laatste signaal van haar mobiele telefoon kwam uit de buurt van Den Dolder en Huis ter Heide. Daar heeft het grootste deel van de zoekactie zich tot nu toe afgespeeld. De politie kreeg assistentie van het leger, het Rode Kruis en vrijwilligers. Vorige week werden Fabers fiets, jas en rugzak gevonden.

Maandag hield de politie verdachte Michael P. aan. De 27-jarige man zat in een psychiatrische kliniek in Den Dolder het laatste restant van een celstraf van elf jaar uit. Die kreeg hij opgelegd voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes in 2010, en voor zijn rol in vijf gewapende berovingen. Vermoedelijk zat P. vast onder een los regime, waardoor hij soms de kliniek uit mocht. Donderdag wordt P. voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die besluit of hij langer vast moet blijven zitten.