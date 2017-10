P. liet lichaam Anne achter op zijn oude ‘chillplek’

De Stille Kern was vroeger de ‘chillplek’ van Michael P., net als van veel andere jongeren uit Zeewolde. Het is een ruig natuurgebied van 1.200 hectare met een kudde konikpaarden, moerasgrond en een hoge Tuurtoren. Hier, bij knooppunt 40 van de fietsroute Zeewolde, is het dode lichaam van Anne Faber gevonden, heeft de politie donderdagavond op een persconferentie bekendgemaakt. In een drassig gebied, bij het Nulderpad, dat woensdag al met een politiehelikopter is gescand.

De 27-jarige Michael P., verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van de 25-jarige Anne Faber, blijft twee weken langer in hechtenis, heeft de rechtbank Midden-Nederland donderdagmiddag ook bekendgemaakt. Er is „voldoende verdenking” om de verdachte langer vast te houden, staat in een korte verklaring.

Michael P. gaf woensdagavond zelf informatie over de locatie waar Anne Fabers lichaam was verborgen, aldus de politie. „In het belang van het onderzoek” wilde de politie nog niet zeggen welke informatie tot de aanhouding van P. heeft geleid.

Hans Faber, een oom van het slachtoffer, bedankte donderdag namens de familie de opsporingsdiensten en vroeg de media om rust en terughoudendheid. Hij zei dat de familie nog met veel vragen zit. „Waarom liep deze man vrij rond?”, vroeg hij. “Had deze verschrikkelijke gebeurtenis voorkomen kunnen worden?”

Geen tbs-maatregel

De forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder, waar P. verbleef, geeft tot nu toe geen commentaar over haar cliënt. Michael P. werd aanvankelijk veroordeeld tot zestien jaar celstraf voor de verkrachting van twee tienermeisjes op Koninginnedag in 2010, vijf afpersingen, diefstal met geweld en verboden wapenbezit. Hij schakelde advocaat David Moszkowicz in, ging in hoger beroep en zijn straf werd verlaagd naar elf jaar.

Michael P. weigerde mee te werken aan psychiatrische rapporten en kreeg geen tbs-maatregel opgelegd. De behandelingen die cliënten zoals hij bij Altrecht krijgen, worden afgestemd met de gevangenis of reclassering. Ze zijn erop gericht „de psychiatrische problematiek van de patiënt te verminderen en zo de samenleving veiliger te maken”. Of cliënten bewegingsvrijheid krijgen, hangt af van hun verleden, hun gedrag en hun toekomstperspectief.

P. kwam nog geregeld in Zeewolde

Duidelijk is dat Michael P. bewegingsvrijheid had tijdens zijn verblijf in Den Dolder. Bewoners van Zeewolde hebben hem afgelopen Koningsdag in het dorp zien lopen met zijn familie, bevestigen ze. Hij zou geregeld zijn grootouders hebben bezocht en onlangs nog zijn nichtjes van de basisschool hebben afgehaald.

Lees meer over het verleden van verdachte Michael P.: Geen tbs’er, toch in een kliniek

Op de dag van Annes verdwijning, 29 september, zou Michael P. de auto van zijn moeder tot zijn beschikking hebben gehad, meldden media deze week.

Bekenden omschrijven Michael P. als een jongen die als tiener ontspoorde en later cocaïne ging gebruiken. Tot het voorjaar van 2010 was zijn strafblad „nagenoeg blanco”, volgens het arrest. Hij werkte in een palletbedrijf van een deel van de familie die op dit moment geen commentaar wil geven, omdat ze niet met de zaak-Faber geassocieerd wil worden.

In het voorjaar van 2010 liep Michael P. rond met een illegaal imitatiepistool dat sprekend lijkt op een Colt Combat Commander. Samen met een vriend pleegde hij enkele straatovervallen tijdens ritjes in een auto, zo staat ook in het arrest. Op die bewuste Koninginnedag in 2010 dwongen ze een voorbijganger ruim 300 euro te pinnen, waarvan ze diezelfde dag cocaïne kochten.

‘Intimidaties bij conflicten’

De twee tienermeisjes die hij in Nijkerk diezelfde dag verkrachtte waren willekeurige slachtoffers. Michael P. vernederde hen, gebruikte geweld en dreigde een van hen „koud te maken” als de ander weg zou lopen, staat in het arrest. Een van de meisjes was nog lange tijd bang dat Michael P. haar zou opzoeken, omdat hij haar identiteitskaart had meegenomen.

De familie van Michael P. was toen een bekende en beruchte horecafamilie in Zeewolde, zeggen bronnen. Zijn ouders hadden een kroeg, en twee eetcafés in de Kerkstraat in het winkelcentrum. Mensen in Zeewolde zijn terughoudend over de familie: door de vele media-aandacht voor de vermissingszaak, maar ook omdat ze geen problemen willen. Bekenden spreken van intimidaties bij conflicten in het verleden. Als de moeder van Michael P. tijdens vergaderingen van de lokale ondernemingsvereniging aan het woord was, was er weinig weerwoord, zeggen ze. De moeder van Michael P. wilde desgevraagd geen commentaar geven.

Na de veroordeling van Michael P. in 2011 liep de klandizie bij de horecagelegenheden van zijn familie terug. Veel mensen wilden er niet meer komen, zeggen bekenden. Zijn ouders gingen destijds uit elkaar, sloten hun ondernemingen en vertrokken uit Zeewolde.