OM: schietende agent wel schuldig, maar geen straf

Een politieman die in 2014 acht keer geschoten zou hebben op een vluchtende auto, hoeft volgens de eis van de officier van justitie geen straf te krijgen. Wel zou de agent schuldig verklaard moeten worden, zo bleek donderdag tijdens een zitting in de rechtbank van Breda.

De agent wilde drie jaar geleden een automobilist laten stoppen, omdat deze nog duizenden euro’s aan boetes open had staan. De bestuurder vluchtte weg, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij te maken had met criminelen, verkleed als agenten.

Volgens de agent deed de automobilist een poging hem aan te rijden, waarna de politieman wegdook en zijn wapen leegschoot. De automobilist raakte niet gewond. “Ik dacht: ik ga dood”, verklaarde de agent op de zitting. “Toen heb ik in een reflex geschoten.” De politieman herinnert zich slechts één schot, vanaf dat moment is er vanwege de stress een gat in zijn geheugen.

Kantoorbaan

De agent is nog steeds in functie. Wel werkt hij, tegen zijn eigen zin, niet meer op straat: hij heeft een kantoorbaan bij de politie. Daar heeft hij het moeilijk mee, zo bleek in de rechtbank. “Ik ben gewend om boeven te vangen en nu ben ik de boef.”

Volgens de officier van justitie was er sprake van “een hevige gemoedstoestand” bij de politieman. Dat rechtvaardigt volgens de officier het schieten, maar niet de wijze waarop. Vandaar de strafeis: schuldigverklaring zonder straf. De uitspraak is over twee weken.