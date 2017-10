Na vier jaar weer cao Defensiemedewerkers

Het ministerie van Defensie heeft een akkoord bereikt met de militaire vakbonden over een nieuwe cao. Dat meldt het ministerie donderdag. Daarmee komt een einde aan een periode van vier jaar waarin er geen cao was. De vakbonden moeten nog wel hun achterban raadplegen en officieel akkoord gaan.

De overeenkomst gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar. Besloten is dat het personeel er structureel 2,5 procent loon bij krijgt. Volgend jaar krijgen de militairen en het burgerpersoneel er nog eens 1,5 procent structureel bij. Daarnaast geeft Defensie ook nog een eenmalige uitkering van 1 procent in december, 0,5 procent in januari en een structurele verhoging van 0,2 procent bij de eindejaarsuitkering vanaf volgend jaar.

In een verklaring zegt demissionair minister Dijkhoff van Defensie, die vorige week Jeanine Hennis opvolgde, blij te zijn met het akkoord:

“We hebben nu een pakket met een loonsverhoging van 4 procent, extra aandacht voor de in- door- en uitstroom, een verruimd overgangsbeleid bij de nieuwe diensteinderegeling en afspraken over een toekomstbestendig pensioen. Met dit pakket aan maatregelen nemen Defensie en de bonden belangrijke stappen voorwaarts.”

Het nieuwe kabinet besloot dat er jaarlijks 1,5 miljard euro extra naar defensie gaat. Over de salarissen stond echter niks vermeld in het regeerakkoord.

Eerder dit jaar liepen onderhandeling over een cao nog stuk. Daarop besloten militairen meerdere malen te demonstreren.